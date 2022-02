Carlos García Adanero, tras el Consejo Político de UPN: "La dirección está deseando expulsarnos pero creemos que podemos defendernos"

El 80,62 % del Consejo Político de UPN ha votado a favor de la resolución que solicitó a Sergio Sayas y Carlos García Adanero que entreguen sus actas de diputado o iniciará el procedimiento para su expulsión del partido, y un 15% se ha posicionado en contra. Además, un 3,75% ha votado en blanco y el resto ha sido nulo.

El líder regionalista José Javier Esparza ha sido claro: "Los órganos han hablado con contundencia. Si no entregan las actas, creemos que no pueden seguir en UPN. Hay declaraciones públicas de esos días en las que Adanero dice que va a acatar, que es justo lo que no hacen a las seis, engañándonos a todos. En público y en privado se nos dijo que iban a respetar, y eso no sucedió. Nunca pensé que podrían saltar la disciplina de voto".

Además, Esparza añadió que "no voy a entrar en cuestiones de si quieren debilitarme a mí, con la decisión han debilitado a UPN. Y con la decisión del consejo, UPN recupera su palabra".

GARCÍA ADANERO: "LA DIRECCIÓN QUIERE EXPULSARNOS"



El diputado de UPN Carlos García Adanero ha afirmado a la salida del Consejo Politico del partido que "es evidente que la direccion esta deseando que nos vayamos y expulsarnos" pero ha asegurado que "seguimos confiando en los organos, creemos que podemos defender nuestra posición".

Adanero ha explicado a los medios que no ha intervenido en el Consejo porque "cuando hablas con una pared es complicado" pero ha esperado que el Comite de Disciplina "me escuche, pueda dar las razones y a partir de ahi ver lo que pasa".

El Consejo Político de UPN decidió este sábado ratificar la resolución tomada ayer viernes por el Comité Ejecutivo, que solicitó a Sergio Sayas y Carlos García Adanero que entreguen sus actas de diputado o iniciará el procedimiento para su expulsión del partido ante la "grave indisciplina y el grave perjuicio para la imagen y respetabilidad de UPN" al votar no a la convalidación de la reforma laboral este jueves en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Consejo Político, Sayas ha reconocido que es un "día muy difícil, son 22 años en este partido". Y ha insistido en que "vengo muy convencido de la decisión que tenemos y precisamente vengo a explicarla".