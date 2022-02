Directo | Yolanda Díaz: "Si hay avances, hay que votar a favor de la reforma"

La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha lamentado las "rivalidades políticas" y los "debates superficiales" que, a su juicio, han girado en torno al debate de la reforma laboral, "la norma más importante de la legislatura" que se somete a votación este jueves en el Pleno del Congreso, pues cree que "si una norma contiene avances, hay que votar a favor".

Y es que en su defensa del decreto ley en la Cámara Baja ha expresado su "preocupación" por no haber conseguido hablar del contenido de la reforma: "Frente a ultraactividad, prioridad de convenios o lucha contra la precariedad, yo he oído 'proyectos personales', 'humo', 'maquillaje', 'esto no cambia nada'...", ha relatado.

"Tengo la sensación de que, en un debate político que dura ya semanas, no hemos abordado con rigor y con seriedad lo que esta reforma laboral supone", ha dicho la vicepresidenta segunda, asegurando que su reforma "recupera en cada uno de sus preceptos derechos para los trabajadores".

Sin los apoyos de PNV ni ERC



El Pleno del Congreso convalidará este jueves la reforma laboral después de que el Gobierno español amarrara ayer el voto de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y del PDeCAT, por lo que el decreto ley saldrá adelante con 176 votos.

A los 154 votos que suman PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno ha asegurado el voto a favor de Más País-Equo (2) y Compromís, Nueva Canarias, el Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe, con un voto cada uno.

Asimismo, Ciudadanos (9 diputados) y Coalición Canaria (1) también han trasladado también su disposición a apoyar el decreto ley si no se producen modificaciones y se respeta el acuerdo con la patronal y los principales sindicatos.

En el bloque el 'No' se mantienen el PP (88 diputados), Vox (52), Foro Asturias (1) y Junts (4), a los que se suman Esquerra Republicana (13), PNV (6), EH-Bildu (5), la CUP (2) y el BNG (1), que han advertido de que votarán en contra.