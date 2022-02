Sánchez tantea al PNV y aprieta a ERC por su ajustada mayoría en la reforma laboral

A escasas horas de la votación de este jueves, el PSOE sondea las opciones de llegar al pleno de la reforma laboral con una mayoría más amplia que evite una sorpresa de última hora. Lo ha fiado todo a la vía Ciudadanos y a la suma de varios partidos minoritarios sin contar con los socios de investidura, pero Pedro Sánchez está explorando el margen que tiene para recabar "todos los votos posibles" en la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados.



Hasta ahora, era la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, quien mostraba un mayor interés en pactar con PNV y ERC para evitar la fotografía con la derecha de C's o al menos maquillarla. Las conversaciones con los jeltzales siguen.



Sin ellos, Moncloa acaricia la aprobación de la reforma, pero lo hace por una diferencia mínima que podría ser de uno o tres votos. Sin ellos, Moncloa acaricia la aprobación de la reforma, pero lo hace por una diferencia mínima que podría ser de uno o tres votos. El PDeCAT ha confirmado este miércoles sus cuatro votos a favor apelando a la responsabilidad. No ve una mayoría parlamentaria clara para aprobar las enmiendas que quería incorporar, de manera que ve preferible no tramitar el decreto como proyecto de ley. Cree que abrir la tramitación podría generar "inestabilidad" y alumbrar un texto peor. Sánchez tiene ya 174 votos. Para superar los 173 noes, le bastaría con la abstención de UPN, que apura los plazos pero, si votara a favor, tendría mayoría absoluta.





UNA FÓRMULA CON RANGO DE LEY E INMEDIATA

? Entrevista en @radio_vitoria: "Hay tiempo para el #acuerdo si el Gobierno español garantiza la prevalencia de los convenios autonómicos". pic.twitter.com/qDAlnetx0U — JOSE ANTONIO SUSO (@jsuso) February 2, 2022

TENSIÓN CON ERC

Reducir la temporalidad y la precariedad es una prioridad de país y la nueva reforma laboral contiene herramientas clave para seguir avanzando en este camino.



Consolidar la contratación indefinida es apostar por un futuro de derechos y de estabilidad laboral. pic.twitter.com/y4pA4g0w8d — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 2, 2022

LOS CONTACTOS DE ÚLTIMA HORA

Sánchez trata de evitar los riesgos de una votación ajustadísima, yen una de las votaciones más relevantes de la legislatura. Según ha podido confirmar este periódico, "la comunicación con el PNV sigue abierta".sobre los estatales, pero escucharán cualquier fórmula que tenga, y el Ejecutivo español tiene sobre la mesa su propuesta.Sin embargo, la situación es muy complicada., y estos días ha quedado patente el intento del Gobierno español de, o bien con una reforma del Estatuto de los Trabajadores.Como ya informó este periódico, el PNV trasladó al Gobierno español dos posibles vías:con un solo artículo para ampliar la reforma laboral,, con un pacto previo que garantice que el proceso será muy controlado y no abrirá de par en par el melón de la reforma pactada con los agentes sociales.El PSOE ha acotado el marco de la negociación porque la patronal CEOE se borrará del acuerdo si se toca una sola coma. Un acuerdo del PNV con Sánchez evitaría que Moncloa sucumba a la geometría variable y se olvide de sus socios., aunque lleva unos cuantos días apelando a la "responsabilidad" del PNV. En cualquier caso, Sánchez también está rumiando las dificultades para incluir en una misma mayoría al PNV y C's. Podría ser que renuncie a mover ficha hasta el final con los jeltzales si no se suma también ERC y compensa la eventual salida de los naranjas.y hay cierto componente de rivalidad electoral entre ambas partes. La situación se ha torcido mucho. Moncloa se centra más en presionar en público que en ceder, tal y como dejó ver el republicano Gabriel Rufián. Según desveló La Vanguardia, los comunesporque acaba de aprobar sus Presupuestos con este grupo y no con la CUP. Este aviso lo trasladó Jéssica Albiach al president Aragonès.En paralelo,y que no han sido respondidas por ERC. Además, utilizó las cifras de empleo conocidas este mismo miércoles para asegurar que, en cifras históricas, es consecuencia de la reforma laboral en vigor desde diciembre.El presidente de la Ejecutiva del PNV en Araba, José Antonio Suso, apostaba por seguir intentando el acuerdo., zanjó en Radio Vitoria. Como nota de color, añadió que los teléfonos de Andoni Ortuzar y del portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, "tienen que cargarse varias veces estos días por las llamadas que reciben".. Sin el PNV, Moncloa podría contar con 174 apoyos (PSOE, Unidas Podemos, C's, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe), sumar las dos abstenciones de UPN, y 173 en contra (PP, Vox, Foro Asturias, PNV, Bildu, ERC, BNG, Junts, CUP y el ex de C's).y, con los resultados electorales de Portugal en mente, avisa de que quien no aporte estabilidad