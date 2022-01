La escolta de Iñaki Urdangarin: 8.000 euros al mes a cargo del Estado

Iñaki Urdangarin cuenta con una escolta que tiene un coste de unos 8.000 euros al mes pagados por las arcas del Estado. En concreto, el ex duque dispone de dos escoltas que se encargan de su seguridad y que siguen protegiéndole, de momento, pese a su separación de la infanta Cristina, según asegura el diario digital Vozpópuli, que cita fuentes de los servicios de escolta del Ministerio del Interior.

Cada escolta, pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, tiene una nómina de 2.100 euros brutos al mes que abona Interior. El ministerio corre a cargo también de las dietas de los dos agentes (unos 45 euros diarios), así como de los gastos de desplazamiento, que vienen a ser unos 400 euros, a lo que hay que añadir el mantenimiento del coche. Todo ello asciende a unos 8.000 euros mensuales.

Al no pertenecer ya a Casa Real, la decisión de retirarle la escolta corresponde a Interior. Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, Urdangarin ya no debería contar con este servicio no solo por su separación, sino porque pese a estar en libertad, continúa cumpliendo condena.

Recuerdan que Jaime de Marichalar también disfrutó de esta escolta una vez separado de la infanta Elena, aunque posteriormente se la retiraron.