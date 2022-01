El PP no descarta judicializar el reparto de los fondos europeos

Madrid – Bajo la justificación de que la gestión y ejecución de los fondos europeos está siendo un "fracaso claro" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP no descarta "ninguna vía" para denunciarlo, como la vía contencioso administrativa en el Tribunal Supremo, acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de "la igualdad de los españoles" o acudir a Europa a través de "los órganos de supervisión europeos". Su presidente, Pablo Casado, afirmó ayer que el Ejecutivo español está utilizando los fondos europeos en proyectos para los que "no deberían destinarse" y además "le da más dinero a las comunidades y alcaldes socialistas del PSOE que a los del PP" –aunque los datos no confirman esa aseveración–. Así, subrayó que el PP va a "llevar ante la Justicia este reparto a dedo a favor del PSOE" y exigirá en Europa que "sirvan para crear empleo y no para hacer una red clientelar al servicio de Moncloa".

Después de que desde el Gobierno y el PSOE se acusara al PP de hacer el "ridículo" en Europa intentando sembrar dudas, Casado replicó que ya han contestado al Ejecutivo de Sánchez desde Europa Manfred Weber y Siegfried Muresan, aunque ambos son miembros del PPE, asegurando que el Partido Popular "tiene razón" y los fondos "se tienen que acordar entre autonomías y entidades locales y, si es posible con la oposición". El líder popular recordó que hace un año y medio le planteó a Sánchez crear una autoridad independiente para "gestionar los fondos de forma transparente, eficaz y honesta" a cambio de "apoyarle en todas las reformas". "Pero ha preferido repartirlos a dedo. ¿Y qué problema hay? Pues que hemos descubierto que le da más dinero a las comunidades socialistas y a los alcaldes del PSOE que al PP. Y esto no es que sea malo para el PP sino que es malo para millones de españoles que están gobernados por alcaldes y presidentes del PP", enfatizó.

Casado reiteró que el Gobierno "está utilizando estos fondos para proyectos" a los que no deberían destinarse como "pagar webs de ministerios" y turismo para personas de orientación sexual determinada o de una raza determinada". "Están rehabilitando todas las casas sindicales de los sindicatos. Para eso no son los fondos. Son para hacer una economía más competitiva, crecer más y crear más empleo", dijo. Además, precisó que el PP ha planteado bajar impuestos a cargo de esos fondos europeos o implantar la mochila austríaca y más flexibilidad laboral.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se hizo eco de una información acerca de que las empresas reciben menos del 7% de los fondos europeos y urgió al Ejecutivo a ofrecer explicaciones en sede parlamentaria. A su entender, esos datos evidencian "ineficacia en la gestión y sectarismo" en el reparto que realiza el gabinete de Sánchez y que "paga la España real". "El Gobierno debe someterse al control parlamentario. Explicaciones ya", colgó en su cuenta de Twitter.

