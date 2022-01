Casado se quita presión tras escenificar su sintonía con la patronal

La baza del PP se disuelve como un azucarillo. Pedro Sánchez había redoblado esfuerzos en las últimas jornadas para que Pablo Casado permitiera la aprobación de la reforma laboral con su abstención. Lo fiaba todo a la sintonía del PP con la patronal española CEOE, que sí forma parte del acuerdo. Pero el líder del PP ha escenificado este lunes que no se ha abierto ninguna brecha con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien quitó hierro a la posibilidad cada vez más clara de que el PP vote en contra de la reforma. Garamendi negó que existan "asperezas o problemas".

Abrazos y confidencias sirvieron para escenificar, al menos en público, que no hay tensiones. Casado se quita la presión de Sánchez. "Ni yo llamo a Pablo para decirle lo que tiene que hacer, ni él me llama a mí, lo quiero dejar muy claro y no sé si deberíamos cogernos una habitación en este hotel para demostrar nuestra relación extraordinaria", llegó a bromear Garamendi.

EL CAPOTE DE MARIANO RAJOY



El mismo día, Casado recibió otro salvavidas: el expresidente Mariano Rajoy, el artífice de la reforma laboral que querían desmontar el PSOE y Unidas Podemos, respaldó a su sucesor en el PP porque el modelo que plantea ahora el Gobierno español es "peor que lo que había", según dijo en Canal Sur Radio.

Hasta la fecha, las voces que presionaban al PP le pedían que diera el visto bueno a la reforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz con el argumento de que, en realidad, tampoco hace tabla rasa ni se lleva por delante todos los aspectos que introdujo el PP. Por ejemplo, no se toca la indemnización por despido, que no subirá. Rajoy admitió que, efectivamente, los cambios han sido menores pero, aun así, cree que no deberían haberse producido.

"Hay que dejarse de ideologías y lo que funciona no se debería tocar", sentenció, para añadir después: "No se han cargado la reforma del PP y la que han hecho es peor que la que había y, por tanto, yo no veo ninguna razón por la que el PP tenga que votar eso".

GARAMENDI "RESPETA" A CASADO

En paralelo, Antonio Garamendi negó que existan asperezas con Casado en la VIII edición del Foro de Innovación Turística de Hotusa. Aunque insistió en que la reforma "es buena para el país y da muchísima estabilidad", dijo respetar al PP. "Yo respeto la posición del PP. Pero nosotros hemos firmado lo que hemos firmado. Hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer", dijo, para añadir después que su patronal insiste en que "no se mueve ninguna coma de lo acordado", y no aceptarán otras modificaciones en el trámite en el Congreso.

UGT planteó otra vez una segunda fase de negociación para ampliar los cambios a otros aspectos como las indemnizaciones por despido, pero no tocarlo ahora. En Cantabria, el PRC exige inversiones en cercanías.