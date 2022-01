El PP seguirá atizando a Moncloa con la ganadería

Hasta dos comparecencias en explotaciones ganaderas protagonizó ayer domingo el PP, con la presencia además de dos de sus primeras espadas, lo que demuestra hasta qué punto el partido va a mantener la presa que ha mordido con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y sus críticas a un tipo de ganadería.

Mientras el secretario general del PP, Teodoro García Egea, visitó una explotación ganadera en Guadalaviar (Toledo), el vicesecretario de Comunicación popular, Pablo Montesinos, hizo lo propio en otra reserva de ganado en Cavia (Burgos). Ambos cargaron contra Sánchez en lo que se espera sea la tónica hasta las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, y se preguntaron si su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos le impide destituir a Garzón.

García Egea dijo que "España no exporta carne de mala calidad" sino que tiene un Gobierno "de pésima calidad liderado por Pedro Sánchez, que debería cesar hoy mismo al ministro Garzón". "Da mucha tristeza ver cómo Moncloa está tirando piedras sobre un sector clave que está dando de comer a mucha gente, y en el que está basado el crecimiento poblacional en muchos lugares", añadió.

Por su parte, Montesinos insistió en que Alberto Garzón "no debe permanecer un minuto más en el Consejo de Ministros" y vinculó su continuidad a que "Sánchez esté de acuerdo con él o no tenga el poder político suficiente para cesar a un ministro del ala de Podemos" y así "no darle la batalla" a Yolanda Díaz. Anunció además una ofensiva institucional para propiciar ese cese que se traducirá en mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos, así como en iniciativas específicas en el Congreso y el Senado.

Interés partidista



El aludido, Alberto Garzón, dio por hecho que acabará la legislatura en el cargo y como parte del Gobierno. En una entrevista en El Periódico, calificó esta polémica como una "mentira promovida por el lobby cárnico que las derechas impulsan por intereses partidistas" y por los comicios en Castilla y León.