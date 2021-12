Otegi supedita el nuevo estatus en Euskadi al derecho a decidir

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, abogó ayer lunes por institucionalizar el derecho a decidir como "lo mínimo que hay que poner encima de la mesa" antes de reemprender en el Parlamento Vasco el debate sobre un nuevo estatus para Euskadi. Aseguró que ve "con cierta preocupación" el intento de "rebajar la ambición nacional del país" y de "no poner encima de la mesa un proyecto nacional", sobre todo cuando la crisis sanitaria ha demostrado, a su juicio, que la "falta de soberanía" limita "enormemente en un caso como el de la salud pública". Por este motivo, urgió a reabrir el debate sobre la soberanía y quién toma las decisiones, que para EH Bildu es "central", señaló.

El líder abertzale se pronunció en estos términos en un vídeo y un comunicado en los que recogió sus "reflexiones" para acabar el año y en el que situó el nuevo estatus como una prioridad para el próximo ejercicio. Comenzó opinando que "no nos parece de recibo" la postura de "rebajar toda nuestra ambición nacional y política, rebajar las ambiciones del país para tener un país mejor y ajustarlo a lo que dice la Constitución".

Sobre todo "después de que en 2015, el lehendakari, Iñigo Urkullu, prometiera una consulta sobre el nuevo estatus, después de que alcanzáramos un acuerdo de bases y principios, y después de que se reconozca que la comisión de expertos fue un instrumento para tratar de rebajar las bases y principios", enumeró.

Derechos flotantes



Cuando el acuerdo alcanzado por EH Bildu con el PNV para respaldar los Presupuestos vascos de 2022 mediante su abstención ha abierto las especulaciones sobre nuevos entendimientos, Otegi fijó ayer lunes una postura de máximos y llamó a poner encima de la mesa el reconocimiento de Euskadi como nación y contar con un panel de competencias en el que los vascos tengan capacidad para tomar decisiones por sí mismos.

"No somos ni menores de edad ni estamos incapacitados; tenemos que habilitar los mecanismos institucionales suficientes para que todos los territorios del país mantengan las relaciones que consideren necesarias", aseveró. Añadió que "necesitamos garantías" frente a lo que denominó como "un espacio de derechos flotantes que depende de que 12 magistrados elegidos por los partidos políticos en España decidan cuándo tienes una competencia y cuándo te la quitan", censuró en referencia al Tribunal Constitucional.

Una vez fijado el derecho a decidir y reiniciado el debate, afirmó que "luego hay que ser razonable y prudente, tener los pies en el suelo", pero ese realismo "también es poner esto encima de la mesa". Opinó por ello que plantear "a estas alturas del partido" que hay que ajustarse "a lo que dice la Constitución española es empezar la casa por el tejado". "Para esto no necesitamos parlamentos", señaló, para ironizar sobre que entonces sea la Delegación del Gobierno español la que "fije los límites y que redacten ellos el estatus político".

Advirtió de que EH Bildu no va a estar ahí, sino en un camino "razonable" que no limite sus "ambiciones políticas" ni el proyecto de país. Abogó por ello por recuperar para el país "la capacidad de decisión en todos los ámbitos" y que se deje "el futuro en manos del pueblo".

Ambición nacional



Otegi dijo que en EH Bildu observan "con cierta preocupación" que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, les diga que ellos ya tienen elaborado un nuevo estatus, pero que "no lo ponen encima de la mesa". "Nosotros ya tenemos el nuestro y lo hemos puesto encima de la mesa. El que tenga otro que quiera ajustar a la Constitución, que lo ponga, y debatámoslo como gente adulta. Pongámoslo al criterio de la voluntad popular y que la gente elija. Esa es nuestra posición. Nosotros no vamos a renunciar a la ambición nacional de construir un país mejor", concluyó.

Gobierno de izquierdas. La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, aseguró ayer que, a pesar del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos del Gobierno vasco a través de su abstención, "el proyecto, la esperanza u el horizonte" de un gobierno de izquierdas en Euskadi "no se ha enfriado". "Una cosa es que no estemos de acuerdo en un momento o cuestión concreta, y otra que se piense que, por eso, un gobierno de izquierdas no merezca la pena", añadió.