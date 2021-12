Los socios de Sánchez ven a Rajoy como responsable de la 'Kitchen'

Los socios de Pedro Sánchez concluyen que Mariano Rajoy fue el responsable del operativo Kitchen, una vez finalizados los trabajos de la comisión parlamentaria que ha investigado la vinculación del Ejecutivo que dirigió el exlíder del PP con el espionaje al extesorero del partido, Luis Bárcenas. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts y la CUP dan por hecha la existencia de este operativo donde, además de Rajoy, señalan a su número dos, María Dolores de Cospedal, y piden que se investigue si sigue en activo alguna otra trama parapolicial, que se revisen los procedimientos vigentes para asegurar el control de los fondos reservados y que el Tribunal de Cuentas estudie posibles embargos a la formación conservadora. Por su parte, el PNV considera que Rajoy "es acreedor de responsabilidad política in vigilando" –cuando una persona es responsable de los actos que realiza otra sobre la que tiene un especial deber de vigilancia– por los hechos que se sucedían en el Ministerio del Interior de su Gobierno, máxime si se tiene en cuenta que era objetivamente uno de los máximos "beneficiarios".

El texto de conclusiones conjunto suscrito por los partidos inicialmente mencionados será votado, junto con el resto de propuestas, mañana miércoles en la comisión y el dictamen resultante se votará posteriormente por el pleno del Congreso. El documento apunta también a la responsabilidad en esta trama del marido de Cospedal, el empresario Ignacio López de Hierro, al que presentan como "socio" de Villarejo. Los partidos del bloque de la investidura destacan que algunos comparecientes han faltado a la verdad ante la comisión, lo que supone un delito según el Código Penal, y no tienen dudas de que se utilizaron de forma ilegítima recursos materiales y humanos de Interior, incluidos fondos reservados, y coinciden en señalar que existió una trama de la que eran conocedores la cúpula de este Ministerio con el ministro Jorge Fernández Díaz al frente.

La propuesta de Podemos sitúa a Cospedal en la cúspide de lo que llaman "estructura política" de la operación, pergeñada para sustraer a Bárcenas "las pruebas de la contabilidad B del PP" que pudiesen perjudicar al partido, al Gobierno o altas instituciones del Estado. Según estos grupos, la exvicepresidenta y su marido habrían liderado la estructura "cuanto menos con el conocimiento y la aquiescencia" de Rajoy. Con el mismo objetivo actuó, según ellos, la estructura "parapolicial", que funcionó como "policía política" o "patriótica", haciendo operaciones "al margen de las coberturas judiciales" y usando fondos reservados "de forma irregular", con Eugenio Pino como número dos de la Policía cuando Fernández Díaz estaba al frente de Interior. Todo ello, con conocimiento del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, del secretario de Estado, Francisco Martínez, y de Fernández Díaz. El planteamiento incluye cinco conclusiones, destacando no solo que la Kitchen existió sino que "no es creíble" ni que el ministro ni su número dos, ni el director general de la Policía no tuvieran conocimiento. Para el PNV estos tres cargos fueron "conocedores, consentidores o inductores" del operativo.

El PSOE, según su portavoz Felipe Sicilia, entiende que se ha demostrado de "manera clara y nítida" que el PP utilizó el Ministerio del Interior para "tapar la corrupción que se había producido" en el partido y destruir pruebas, y añade que los principales interesados en que desaparecieran las pruebas eran Rajoy y Cospedal.

el pp niega la mayor



Por su parte, el PP denunció el "uso partidista" de una comisión que a su juicio parte "de un gran acto de fe" tras dar crédito a Bárcenas y cuestiona que el PSOE –contra quien arremete duramente– dé credibilidad al comisario Villarejo solo para aquello que le conviene.

"Se ha demostrado de manera clara y nítida que el PP usó Interior para tapar su corrupción" psoe

"Cospedal y su marido están en la cúspide de la estructura que funcionó como policía patriótica" unidas podemos

"Rajoy es acreedor de responsabilidad política 'in vigilando' por lo que sucedía en Interior" pnv