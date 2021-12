Otegi cree que no se dan las condiciones para un pacto de izquierdas por la negativa del PSE

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó ayer martes que en estos momentos no se dan las condiciones para un pacto de izquierdas con el PSE y Elkarrekin Podemos-IU de cara al Gobierno vasco, principalmente por la negativa de la formación que lidera Eneko Andueza. "Creo sinceramente que todavía no se dan las condiciones para habilitar un gobierno de izquierdas, no por EH Bildu, sino porque posiblemente otros agentes no están todavía ahí, pero bueno, se hace camino al andar", dijo en Radio Popular-Herri Irratia.

Pese a que Andueza ha amagado de forma reiterada con ampliar el espectro de acuerdos por el flanco de la izquierda, más allá del que su partido mantiene actualmente con el PNV en las instituciones vascas, ha puesto condiciones como una condena explícita de la violencia por parte de EH Bildu.

Durante su intervención radiofónica, Otegi se mostró además convencido de que si Euskadi fuera un estado independiente "la lehendakari sería Maddalen Iriarte porque habría un pacto progresista para el Gobierno". "Lo digo con absoluta naturalidad, no porque esté empeñado en desalojar al PNV, sino porque la política es alternancia y que haya alternativas", precisó.

En su opinión, la estrategia de pactos tiene que "responder a la realidad de lo que es el país", por lo que EH Bildu está "generando condiciones para una política de alianzas que yo he definido de multiamor, que son multilaterales". En ese sentido, dijo que ve "plausibles y recomendables" los acuerdos con Podemos y el PSOE, que "están a la izquierda, entre comillas, del PNV", para cuestiones sociales y económicas.

Añadió que, de forma paralela, y tras el acuerdo alcanzado sobre los Presupuestos de la CAV de 2022, Bildu debería tener una "mayor superficie de contacto" con el PNV "en términos nacionales, cosa que no ocurre porque el PNV entiende que no es el momento de debatir sobre soberanía en este país".

Para Otegi, es "muy extraño" que el partido que preside Andoni Ortuzar no tenga "ningún interés" en abordar el debate del nuevo estatus cuando, según su parecer, "hay agua suficiente" para un acuerdo que incluya también a Elkarrekin Podemos, que "reconoce la pluralidad y el derecho de autodeterminación". Auguró que esta cuestión "marcará" el debate político en el Estado en los próximos años, ya que se deberá optar por reconocer el derecho a decidir o "una contrarreforma del PP y Vox que llevará de nuevo a la recentralización del Estado".

Capacidad de mejora



Siguiendo con las Cuentas vascas, recordó que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu tiene mayoría absoluta y se iban a aprobar "sí o sí", por lo que EH Bildu ha optado por "tratar de mejorar" unos Presupuestos en los que no tenía "capacidad de modificación estructural". Señaló que la abstención de su partido no es necesaria para su aprobación pero "las Cuentas serían peores" sin las modificaciones sobre "vivienda, juventud, derechos sociales o transición energética". /

Debate más sosegado. El coordinador del Foro Social Permanente, Agus Hernán, anunció el inicio de una dinámica para situar el debate sobre el relato de la violencia en Euskadi en un "espacio constructivo y más sosegado". Respecto a la "mal llamada batalla del relato", el Foro pondrá en marcha desde hoy la iniciativa 'Diálogos improbables', que incluirá una conversación entre exmilitantes del IRA y exparamilitares unionistas, tras lo que se intentará celebrar diálogos similares en el contexto vasco.