El PP emplaza a instaurar el 155 educativo en Catalunya

BILBAO – La denuncia de una familia de una escuela de Canet de Mar por un presunto acoso al presionar para que se imparta el 25% de las clases en castellano ha sido aprovechado de nuevo por la derecha, y su corte mediática, para atizar el modelo lingüístico en Catalunya, la denominada inmersión. Sin embargo, el resto de familias de ese mismo centro, Turó del Drac, niegan que desde el Govern se les haya acorralado y se desmarcan de ese episodio en particular. "No tenemos interés en saber quién ha sido la familia denunciante", destacan en un comunicado para salir al paso de las denuncias presentadas por entidades como la Asociación Escuela Bilingüe o Hablamos Español ante la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya por delitos de odio. En la nora reiteran su "posicionamiento y compromiso profundo de garantizar un espacio educativo integrador para todo el alumnado de la escuela" a la luz del "alcance mediático y la tergiversación de noticias respecto a los hechos reales", aseguran. Los padres reivindican un modelo educativo en catalán, como "prevé el proyecto educativo y lingüístico que elegimos para nuestros hijos" y afirman estar "por encima de toda polémica política". De esta forma, las familias reconocen que creen en "la inmersión lingüística y en la escuela catalana" por lo que exigen "que se lleve a cabo el proyecto educativo y lingüístico" de esta escuela, "que tiene el consenso de la comunidad educativa y ha sido aprobado por el claustro y el consejo escolar".

En este contexto, el PP, por boca de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ofreció sus senadores a Pedro Sánchez para aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia de educación en Catalunya, tras el supuesto hostigamiento a la citada familia. "Al castellano se le persigue en Catalunya y hay que defenderlo y reivindicarlo", aseguró, solicitando al líder del PSOE que repruebe y desautorice al ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien sostuvo que el español "no está en peligro".

Considera el PP que si Sánchez tuviera "sentido de Estado" y "altura de miras" estaría acordando una "respuesta única" sobre que no puede haber "ningún rincón de España en el que no se cumple la ley" y por eso le emplazó a que coja su mano tendida y llame al líder de la oposición, Pablo Casado. El PP cargó además contra la Generalitat, a la que acusa de estar con los radicales en "ven vez de respaldar a la familia", y advirtió de que si Sánchez no mueve ficha el PP tendrá en este uno de los asuntos capitales de la sesión de control, además de haber acudido a la Unión Europea y al Defensor del Pueblo.

El TSJC ordenó al Govern garantizar la "protección" y la "intimidad" del alumnno de la escuela de Canet y la Fiscalía de Barcelona abrió diligencias de investigación al respecto.