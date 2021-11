Covite niega que el anuncio de los presos sea "un gesto por la convivencia"

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha calificado de "buena noticia" el anuncio de los presos de ETA de poner fin a los recibimientos públicos de los reclusos excarcelados, aunque matiza que el hecho de alegrarse por ello no significa "reconocérselo como un gesto por "la paz y la convivencia".



Esta asociación hace estas manifestaciones en un hilo de Twitter, en el que destaca que "la batalla de denuncia de estos actos que ha librado Covite desde hace años ha sido fundamental" para llegar a la situación actual.





COVITE exige al EPPK que traduzca sus palabras en hechos.



Tacha de "cínico" el comunicado, en el que acusan a las víctimas de "buscar la venganza" y de tener "voluntad de imponer un relato falaz que distorsione el conflicto", así como "la confrontación en vez de la convivencia". pic.twitter.com/CWq7LKcJLr — COVITE (@CovitePV) November 30, 2021

"Ahora bien, somos conscientes de que la izquierda abertzale ha hecho esta declaración -como todo lo que hace- por uny no por una decisión ética. Prueba de ello es que siguen llamando 'presos políticos' a los etarras a los que han renunciado a homenajear", destaca.Añade que, por esta razón,y que "dejen de llamar presos políticos a los asesinos" y de "exigir su impunidad". "Que cese la legitimación de ETA en forma de pintadas, pancartas, etc. Que dejen de homenajear a etarras muertos. Ypor dejar de homenajear públicamente a asesinos y terroristas", resalta.Covite remarca que, "si hoy disfrutamos de una convivencia en paz y libertad, es gracias a la actitud ejemplar que han tenido las víctimas", pues "al no buscar la venganza ni haberse tomado la justicia por su mano, han contribuido a romper la espiral de violencia a la que ETA quería arrastrarnos a todos"."Que nadie espere que ahora les tengamos que dar las gracias por dejar de homenajear públicamente a asesinos y terroristas. Que nos alegremos de esta noticia es una cosa, y otra muy diferente es que tengamos que reconocérselo como un gesto por 'la paz y la convivencia'", subraya.En la misma red social, la presidenta de Covite,, dice también que el anuncio del colectivo de presos EPPK es una "buena noticia" y que "ahora solo falta que la cumplan"."Permitidme que nos atribuyamos en gran medida este triunfo. Covite lleva desde 2016 denunciando sin descanso y documentando esta realidad tan dolorosa, y hasta 2019 prácticamente en soledad", afirma.Este martes, Covite ha hecho público un comunicado en el que acusa a lacon la que se ha venido realizando este culto al etarra", pues recalca que hasta ahora haque esta asociación ha presentado desde 2016 contra los homenajes a etarras excarcelados."La Audiencia Nacional ha demostrado que no tiene voluntad de aplicar el artículo 578 del Código Penal, que tipifica los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, como sí lo hacía hasta hace unos años por los mismos hechos que denunciamos últimamente, llegando a condenar a dirigentes de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi o Tasio Erkizia", asegura Ordóñez.