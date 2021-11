Ziortza Álvarez: "Nosotros no somos un proyecto envejecido"

Cualquiera que haya seguido la actividad del PNV recordará que en convocatorias de gran alcance, como la celebración del Alderdi Eguna, es habitual que suba al estrado un integrante de las juventudes del partido, EGI. Ayer lo volvieron hacer, de la mano de Ziortza Álvarez, quien se rebeló contra las voces que presentan al PNV como un partido envejecido, o que es mayoritariamente respaldado por personas de edad avanzada. Lo negó, y defendió que lleva afiliada al partido desde hace años y que en él ha vivido sus mejores experiencias.

Ofreció a Andoni Ortuzar la aportación de los colectivos más jóvenes. "Tenemos mucho que aportar. Os ofrecemos toda nuestra energía e ilusión. Queremos que nos escuchéis, queremos que nos hagáis partícipes del día a día. Estoy convencida de que somos la pieza clave de este partido y de esta sociedad", sentenció.

El PNV va a activar la aplicación de móvil Zuk Esan, que tiene como objetivo a la población en general, y a los jóvenes en particular. Frente a la forma en que EH Bildu o Podemos exprimen más su identificación con los jóvenes, aclaran que un partido mayoritario como el suyo no podría sobrevivir solo con el voto de generaciones pasadas.