Los fieles a Casado responden a Ayuso: "Ya somos libres"

Las hostilidades entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección del PP en Génova, a raíz del futuro liderazgo del partido en la Comunidad de Madrid, no bajan de intensidad. Ahora han bastado unas declaraciones de la presidenta madrileña en las que instaba a su homólogo andaluz, Juanma Moreno, a volar "libre" y a tomar sus "propias decisiones", como la relativa a la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas en esa comunidad, para recibir sendas andanadas del propio Moreno y de uno de sus archienemigos, el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Fieles al presidente del PP, Pablo Casado, Egea y el presidente andaluz no han dudado en alzar un dique de contención frente a las puyas de Ayuso. Ha sido en el transcurso del congreso autonómico del PP-A que se celebra este fin de semana en Granada, donde la mano derecha de Casado ha asegurado que Moreno es "libre y siempre ha sido libre". Ha añadido que "ninguno tenemos que venir de fuera a decirle lo que tiene que hacer, porque él sabe muy bien que por encima de todo, están los intereses de los andaluces y de Andalucía".

Unas palabras que, en circunstancias normales, parecerían ir dirigidas a un partido de la oposición. Pero la destinataria era una compañera de filas, en lo que supone ya un toma y daca descarnado en el que no se hacen intentos por rebajar la tensión o al menos disimularla. El pecado original es la intención declarada por Ayuso de optar a presidir el partido en la Comunidad madrileña, por lo que aboga por adelantar el congreso regional lo antes posible. Génova y Casado se oponen a ello, con la aspiración soterrada de situar a un candidato de su cuerda en esa carrera electoral interna. Un aspirante que tendría nombre y apellidos, los del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.



MORENO SE SUMA AL CONTRAATAQUE



Ayuso también dijo ayer que "solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras". El propio Juanma Moreno se ha sumado a la invectiva de Egea y, a su llegada al congreso del PP-A que le reelegirá por tercera vez al frente del partido, ha respondido a los periodistas que "yo siempre he sido libre y siempre seré libre". Pero el presidente andaluz pasa por su propio trance, dada su intención de agotar la legislatura, lo que llevaría la convocatoria de elecciones a principios de 2023. Se enfrenta así a la preferencia de Génova de agilizar el proceso para despejar el tablero de cara a la aspiración de Casado de llegar a Moncloa.