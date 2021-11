Un audio de Marín acerca la cita con las urnas en Andalucía

Andalucía se acerca a las elecciones tras filtrarse unas declaraciones de Juan Marín del pasado julio donde defendía prorrogar los Presupuestos, actualmente en fase de tramitación parlamentaria y objeto de negociación entre las fuerzas políticas, y que definitivamente ha quedado bloqueada por estas revelaciones. El vicepresidente de la Junta se pronunció así en una reunión interna con miembros del grupo parlamentario de Ciudadanos. "¿En año electoral nos podemos permitir el lujo de presentar un Presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno lo hace en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más", asegura en una grabación difundida por la cadena Ser.

Marín, que rechaza dimitir, precisó ayer martes en Canal Sur que en aquella cumbre objeto de la grabación se plantearon "distintos escenarios": uno de ellos que Andalucía iba a perder 2.300 millones y que no habría fondos covid (1.900 millones). "Reitero y repito que con ese escenario era una estupidez y una irresponsabilidad presentar un presupuesto de recorte en sanidad, educación y políticas sociales. También aposté por la prórroga en esas condiciones", expuso. A su juicio, en septiembre cambió el escenario y la confirmación de que llegan fondos europeos y otros recursos, de ahí que en esa tesitura "apoye ahora" la aprobación de las Cuentas.