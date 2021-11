Andueza defiende pactos con Bildu pese a que tiene "camino por recorrer"

El nuevo secretario general del PSE, elegido tras vencer de manera apabullante por el 95% de los votos del proceso interno ante Soraya Morla, Eneko Andueza, se extrañó ayer domingo por las críticas vertidas por el PNV, que le resultan "extrañas y estridentes", por los pactos "puntuales en determinados sitios" con EH Bildu. Andueza, que sucede al frente de los socialistas vascos a Idoia Mendia, aseguró que ser partidario "serio y leal con la palabra dada", por lo que los acuerdos alcanzados con los jeltzales seguirán "vigentes", aunque aplaudió el paso dado por EH Bildu en el décimo aniversario de la conferencia de Aiete al "sentir el dolor" de las víctimas de ETA y calificarlo como "un paso significativo", si bien agregó "le tienen que seguir otros" y, sobre todo, "acompañar los hechos, que son los que ratifican que el comunicado que se lee es cierto". "Todavía quedará camino por recorrer", terció.

La declaración de Aiete, en la que EH Bildu reclamó el perdón a las víctimas del terrorismo de ETA, fue bien recibida por el PSE. Andueza así lo reconoció ayer mismo, en una entrevista en Radio Euskadi, si bien reclamó a la izquierda abertzale y a la coalición acompañar aquellas declaraciones "con hechos, que son los que ratifican que el comunicado que se lee es cierto". "Todavía quedará camino por recorrer y confío en que los hechos ratifiquen lo dicho en Aiete", puntualizó en todo caso, si bien recordó que "las heridas todavía están ahí", ya que "en este país se ha sufrido mucho y a cada cosa hay que darle su tiempo".

El tiempo de "dejar atrás la violencia" y que ese sector político "hiciera política" ha llegado, a juicio del secretario general del PSE. "La normalidad era eso. Dentro de esa normalidad se pueden llegar a acuerdos puntuales, como se hace con el resto de partidos. Puede parecer una novedad, pero es algo que se lleva haciendo tiempo y lo hacen también otros partidos. Muchas veces vemos en el Parlamento que existen puntos de coincidencia entre EH Bildu y el PP, y votan juntos y no pasa nada... eso es la normalidad y una reconciliación muy sana", dijo.

Críticas al PNV



Por último, y al hilo de los acuerdos suscritos entre EH Bildu y PSE como los alcanzados en las localidades guipuzcoanas de Irun o Eibar Andueza los consideró "compromisos que se firman sobre proyectos concretos, en momentos y sitios puntuales". "Hay veces que nos vemos obligados a recurrir a otros partidos porque el PNV en esos sitios no nos da la estabilidad que debería por una cuestión de cálculo político suyo", aseveró.

Andueza sigue sin fiarse el todo de un socio de gobierno, el PNV, con el que comparten la gestión de las principales instituciones de Euskadi, como el Gobierno vasco y las tres Diputaciones, amén de las principales ciudades vascas de Bilbao, Gasteiz y Donostia. Y es que aseguró que si en un futuro los jeltzales se vieran "en riesgo" la Lehendakaritza, Sabin Etxea no "perdería mucho el tiempo en tirarse a los brazos de EH Bildu". "Les parece escandaloso –al hilo del último pronunciamiento efectuado por EH Bildu– diez años después de que ETA no está en nuestra vidas, algo a lo que los socialistas contribuimos de manera activa, cuando ellos no tuvieron reparo en ir a Lizarra a pactar con Batasuna cuando ETA nos estaba matando", censuró.

La aspiración del PSE debe de pasar, según Andueza, por "liderar el país" y "marcar el ritmo", y acto seguido se cuestionó si PNV o EH Bildu estarían "dispuestos a participar de un gobierno liderado por los socialistas". En todo caso, abundo en que los socialistas son un partido "serio y leal con la palabra dada", por lo que los acuerdos alcanzados con el PNV en Euskadi van a seguir "vigentes". "Ahora es el momento de construir, no de ponernos nerviosos", puntualizó.

Felicitación. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, felicitó al nuevo secretario general del PSE, Eneko Andueza, por su victoria en las primarias de los socialistas vascos. Al filo de la medianoche del sábado, Sánchez tuiteó a Andueza que "la militancia socialista en Euskadi te ha elegido para liderar un proyecto de progreso que siga resolviendo los problemas de la ciudadanía". Agradeció además a Idoia Mendia "por la gran labor" desempeñada en el PSE.

"Aiete fue un paso significativo que se debe acompañar por hechos que ratifiquen que el comunicado es cierto"