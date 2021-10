El Tribunal Constitucional suspende la repetición del juicio del 'caso Bateragune'

Arnaldo Otegi y el resto de condenados han ganado la primera batalla. El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ordenó repetir el juicio por el caso Bateragune, lo que significa que no podrá celebrarse una nueva vista en la Audiencia Nacional (AN) hasta que se resuelva el recurso de amparo presentado por el líder de EH Bildu y los demás condenados, Arkaitz Rodríguez, Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto. El Pleno del tribunal de garantías estimó por unanimidad la cautelar solicitada por Otegi y el resto de compañeros para que la resolución del Supremo quede aparcada hasta que dilucide sobre el fondo de la cuestión. La ponencia recayó en el magistrado del bloque conservador Pedro González Trevijano, quien precisamente se postula como próximo presidente del TC tras la renovación de cuatro magistrados.

El tribunal de garantías aprecia en el recurso una especial trascendencia constitucional, dado que el asunto plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina constitucional, es decir, no existe precedente alguno. En la demanda de amparo, los recurrentes alegaron que la repetición del juicio ordenada por el Tribunal Supremo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la garantía de interdicción del doble enjuiciamiento en relación con el principio de seguridad jurídica, en un supuesto en el que las penas en su día impuestas a los demandantes -prisión e inhabilitación especial- ya han sido cumplidas.

Acusados de un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna; el pasado diciembre, el Supremo acordó la repetición del juicio después de que en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anulara sus condenas, cumplimentadas hasta el último día, al creer vulnerado el derecho a un juicio imparcial debido a un comentario que hizo en el juicio la presidenta del tribunal. Antes, en julio de 2020, la misma Sala había anulado la sentencia de 2012 que les condenó a penas de hasta seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista, siguiendo el criterio del Estrasburgo.

Tras aquella resolución del Supremo, el abogado de la defensa, Iñigo Iruin, calificó el fallo de "escasa calidad jurídica", porque no existe "norma legal que permita la realización de un segundo juicio". El letrado aclaró que el propio TEDH citaba en su sentencia que la reapertura del caso solo se puede realizar "a instancias de la parte interesada, es decir, a petición de los demandantes" -los cinco condenados-. "Está claro que nosotros no hemos pedido un nuevo juicio", afirmó para añadir que con su decisión, el TS "ha vulnerado el mandato del tribunal de Estrasburgo". Y aclaró "una obviedad": las sentencias de Estrasburgo "son de obligado cumplimiento, vinculantes".

Otegi y Díez Usabiaga fueron condenados por la AN a 10 años de prisión, y al resto les impuso 8 años. Al revisar el fallo, el TS rebajó las penas a entre 6 y 6 años y medio, un fallo que más tarde avaló el TC; no así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Supremo ordenó celebrar un nuevo juicio al entender que las defensas y acusaciones tienen derecho a una resolución sobre el fondo del asunto, y adujo que la nulidad de la primera vista ordenada por Estrasburgo no es sinónimo de absolución.

Bildu acudirá al acto de recuerdo

Pese a abstenerse. El Ayuntamiento de Erandio acordó celebrar un acto en memoria de Fabio Moreno, niño de 2 años asesinado por ETA en 1991, el sábado 6 de noviembre tras una moción de PNV, PSE y Podemos y que contó con los votos favorables de estas formaciones y la abstención de EH Bildu. Con todo, la coalición soberanista señaló que sí acudirá al homenaje y en su discurso reconoció que este "fatal atentado" de ETA "nunca debió producirse", trasladando a la familia su "cariño y cercanía". El acto tendrá lugar el día 6 a las 12.00 horas en Irailaren 23a Plaza. Antes, el día 3 se desarrollará la charla Caminos de Reconciliación en Erandio, organizada por el Grupo Diocesano de Memoria y Paz (Gaztetxokoa, a las 19.00 horas).