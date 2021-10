Arnaldo Otegi matiza que no pide la amnistía sino la ley ordinaria

Arnaldo Otegi sigue matizando sus declaraciones sobre los presos y los Presupuestos del presidente español, Pedro Sánchez. Tras su polémico discurso ante la militancia de EH Bildu, donde se mostró dispuesto a apoyar las Cuentas si el Gobierno español excarcela a los 200 presos de ETA, Otegi dejó ver ayer domingo que no pide la amnistía, y planteó su demanda en unos términos más digeribles. En concreto, aseguró que está pidiendo que se aplique la ley ordinaria, la misma ley que afecta a los presos comunes, y con sus cálculos eso supondría que dos tercios estuvieran ya en libertad.

En un diálogo con el expresidente del PSE, Jesús Eguiguren, en TV3, Otegi dijo que, si EH Bildu verdaderamente condicionara las Cuentas a la salida de los presos, el PP sería feliz porque podría utilizarlo contra Sánchez, y el PNV también se alegraría porque podría defender que la izquierda abertzale no es seria y plantea "cosas imposibles". "Que pierdan toda esperanza. No estamos en ese esquema. ¿Queremos que salgan los presos? Sí. ¿Cuál es nuestra alternativa? Aplicando la política penitenciaria con carácter ordinario, dos tercios estarían en libertad", dijo. Cuando se le preguntó si es una condición para aprobar los Presupuestos, aseguró que no pone "líneas rojas" y después derivó el foco hacia la necesidad de resolver el problema vasco de manera democrática respetando lo que diga la gente.

Otegi realiza este planteamiento tras la polvareda levantada por sus declaraciones, que provocaron de inmediato que se restara credibilidad a la apuesta por mitigar el dolor sufrido por las víctimas de ETA. Este sábado, Sare recababa también el respaldo de los líderes del procés para pedir a Sánchez que aplique la ley ordinaria a los presos.



En una entrevista publicada a la noche en la cuenta de Twitter de EH Bildu,, aunque su intervención se centró en otros asuntos. Volvió a postular a su coalición como el freno de la derecha. Dijo que "al fascismo" lo paran "gratis": "La izquierda independentista para al fascismo gratis". No obstante, exigió al Gobierno español del PSOE y Unidas Podemos una "salida democrática al conflicto nacional", también una democratización social y económica para una sociedad igualitaria, y "aplicar la legalidad" en materia penitenciaria., dijo. No realizó más alusiones a la política penitenciaria o a las víctimas en la entrevista.

Al PNV le planteó un "programa de mínimos" para acudir a las elecciones generales, con asuntos como la autodeterminación pero, en cuanto a Euskadi, lo avisó de que se acabó la monogamia política y que EH Bildu tiene acuerdos con varias formaciones. Apostó por los acuerdos amplios con todo aquel que esté dispuesto, salvo con la derecha española. Se mostró partidario de un "referéndum pactado" y, aunque reiteró que defiende la independencia, se abrió a escenarios intermedios.

Por otro lado, EH Bildu reivindicó también el respaldo recibido en el XXV seminario del Partido de Trabajadores (PT) de México que, según anunció la coalición en un comunicado, ha dado la bienvenida a su declaración sobre las víctimas y cree que "la izquierda independentista ha vuelto a tomar la iniciativa a favor de la convivencia democrática".