Javier Lambán, positivo en Covid-19 tras participar en el Congreso del PSOE

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha dado positivo por covid-19 y permanecerá aislado en su domicilio durante los próximos diez días, tal y como establece el protocolo sanitario, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.



Lambán se encuentra bien, sin apenas síntomas por el momento, y se someterá este lunes a una nueva prueba para confirmar el diagnóstico inicial.





Tengo #COVID19 y estoy confinado en mi casa. Como ven, llevo un año en que no me privo de nada ?????. Mi gratitud a los profesionales del @GVAclinic, por la exquisita atención que me prestaron ayer, y a todos los que se están interesando por mi salud. Por ahora, me encuentro bien