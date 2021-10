La república se impondría a una erosionada monarquía en un hipotético referéndum

La última valoración del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) respecto a la monarquía se remonta a hace seis años. Hace solo uno que la Plataforma de Medios Independientes (PMI) encargó al Instituto 40dB una encuesta para conocer el estado de la institución, y en una segunda entrega se constata que la erosión de la Casa Real española se acentúa. El reciente estudio recoge que, de celebrarse un referéndum sobre la forma de Estado, la opción de la república sería mayoritaria (39,4% frente al 31%) en un contexto donde los indecisos podrían decantar la balanza hacia uno u otro lado. Casi un 30% de los ciudadanos participantes se sitúa entre los "no alineados", es decir, aquellas personas que no saben qué votarían, que no irían a votar o votarían en blanco. La encuesta se realizó entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre de 2021 a través de 1.000 cuestionarios a ciudadanos mayores de 16 años y residentes en el Estado español.

Además, el 53% de los interpelados ve la monarquía como un modelo perteneciente a otro tiempo. Es decir, la imagen que se ha intentado forjar sobre ella como una institución que proporciona orden, estabilidad política y cohesión territorial no parece cuajar entre la ciudadanía. Además de perder tres puntos en el porcentaje de partidarios respecto a hace doce meses; si en 2020 la media de satisfacción con la monarquía (del 0 al 10) no llegaba al aprobado (4,6), un año después esa nota media baja hasta el 4,3. El barómetro pregunta también sobre la necesidad de celebrar un referéndum para elegir la forma de Estado. En este caso lo cree necesario un 43,8%; mientras que percibe que no un 36,1%.

colocan al rey "en la derecha"



La reina emérita Sofía (5,6) pierde el puesto como miembro de Casa Real más valorado en beneficio del rey Felipe VI (5,7). Ni la reina Letizia (4,7) ni el emérito Juan Carlos de Borbón (3,2) llegan al aprobado. Al mismo tiempo, aumenta el porcentaje de respuestas que sitúan a Felipe VI ideológicamente en la derecha (del 29% al 29,1%) y en la extrema derecha (del 12,5% al 14,2%).

Estos resultados provocaron reacciones políticas, principalmente desde las filas de Unidas Podemos. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se refirió al sondeo en sus redes sociales afirmando: "Horizonte Republicano". Asimismo, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, destacó que la suma ideológica que coloca al actual monarca en la derecha, y más allá, alcanza el 43,3%. "Un 19,1% lo sitúa en el centro y solo un 6,6% en la izquierda", reflejó.

También el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, difundió los datos y los ligó a lo ocurrido ayer martes en el desfile del 12-O: "Los aplausos al Jefe del Estado y los abucheos al Gobierno solo expresan una obviedad: la monarquía es un símbolo político de la derecha y de la ultraderecha. De nadie más. Una institución que solo genera adhesión en esa parte del país, tiene su futuro muy comprometido", zanjó.