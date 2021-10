Podemos recupera el tripartito con PSOE y Bildu como “alternativa” al PNV

bilbao – Podemos Euskadi recuperó ayer la idea de avanzar hacia un tripartito junto a EH Bildu y el PSE. Tal y como hizo Miren Gorrotxategi durante la campaña electoral, ayer la dirigente morada Pilar Garrido afirmó que "en su momento" se volverá a hablar de esta hipótesis para ver si existen "suficientes mimbres para construir un bloque de izquierdas que lidere Euskadi" y plantee "un proyecto alternativo de país".

La coordinadora de Podemos Ahal Dugu añadió en una entrevista en Radio Euskadi que no le gusta "hablar de líneas rojas" para negociar en esos posibles acuerdos e indicó que habría que "discutir seguramente mucho" y clarificar "en qué se está de acuerdo y permite gobernar juntos y aquello en que no". En cualquier caso, los morados creen que esta opción de un Gobierno vasco a tres bandas podría materializarse en el futuro.

Ayer mismo el portavoz de PP+C's, Carlos Iturgaiz, se refirió también a esta hipótesis y dijo que "el frente de izquierdas empieza a sumar más" en un futuro Parlamento vasco y que EH Bildu, el PSE y Podemos ya están "llegando a acuerdos" en ayuntamientos como Irun o Eibar. "No queremos a Bildu en el Gobierno de Euskadi ni en el Gobierno de un ayuntamiento. No vamos a apostar nunca por aquellos que justifican la violencia y no condenan las agresiones, como es Bildu", defendió Iturgaiz.

Por su parte, Pilar Garrido hizo también repaso de la actualidad en el Estado y, en concreto, de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A su juicio, PNV y EH Bildu van a "apostar por que salgan adelante", aunque "plantearán algunas cuestiones y a veces se harán determinadas escenificaciones". Cree Garrido que ambas formaciones tienen claro que las Cuentas "son buenas" y el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos es "una oportunidad para abordar retos pendientes".

La también diputada en el Congreso precisó que, tras una primera "gran negociación" entre los socialistas y la coalición a la que pertenece para el borrador de las Cuentas, ahora se seguirá en la mesa "peleando" para lograr diversos temas y, para ello, buscará apoyo entre las fuerzas vascas.

"Creo que PNV y EH Bildu tienen muy claro que los Presupuestos tienen que salir adelante, que son buenos y que el Gobierno de coalición es una oportunidad para todos para abordar en el futuro algunos retos que quedan pendientes", argumentó.

En relación a la petición de los jeltzales para desarrollar el tren de alta velocidad mediante encomienda a las instituciones vascas, recordó que Podemos no pone "el acento" en el TAV, sino en corredores ecológicos para que las grandes infraestructuras no dañen el medioambiente y en el tren de cercanías.