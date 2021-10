Josu Erkoreka: "Hay razón para creer que llegará el IMV; el diálogo se intensifica"

Con la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, el ministro Iceta prometió desbloquearla para que fuera íntegra, pero Escrivá no pulsó el botón. La ministra Rodríguez promete lo mismo y veremos si Escrivá lo asume. ¿Tiene algún 'input' que le haga pensar que la situación va a cambiar?

—Lo que tengo es confianza en que lo van a hacer. Llevo nueve años en el Gobierno como consejero, pero he hecho casi trece en el Congreso de los Diputados. Y sé que, cuando un Gobierno como el central no tiene mayoría, necesita de apoyos; y esos apoyos pueden ponerle condiciones y ejercer una cierta presión. La incorporación al decreto ley del IMV de una disposición que habla de la encomienda de gestión y la transferencia tuvo mucho que ver con el poder de los grupos (PNV) sobre un gobierno en minoría. Por lo tanto, creo que se producen condiciones para que esa presión se convierta en una decisión real. Albergo la esperanza de que, más allá de los dimes y diretes, estamos en vísperas de que, antes de que termine el año, podamos convocar la Comisión de Transferencias con ese asunto sobre la mesa, llevando a cabo una transferencia satisfactoria, no la encomienda de gestión.

El PNV ha dicho que esta semana se ha intensificado mucho el diálogo con el Gobierno español.

—Sí, me consta que eso es así. El Gobierno vasco está participando de esas conversaciones. Está presente el Departamento de Autogobierno, y yo tengo información directa.

¿Por eso tiene la expectativa de que se cierre antes de fin de año?

—Sí, yo creo que se puede razonablemente pensar que esta vez viene como tiene que venir.

De su diálogo con Bolaños, ¿concluye que se moverán otros compromisos, como el TAV o los fondos europeos?

—Con él hablé de esta cuestión (IMV) y advertí una disposición y un compromiso de trabajar para que se pueda alcanzar un acuerdo. Él dijo que es una cuestión compleja, pero hay que buscarle solución, y vamos a empeñarnos en ello. Por lo tanto, hay un motivo adicional más allá de las conversaciones del PNV, y entre ambos gobiernos. También yo en ese puente de comunicación recogí esa disposición por su parte.

El Gobierno español plantea dos traspasos en la Comisión antes de fin de año, IMV y ferrocarriles. ¿Para el Gobierno vasco no sería suficiente cerrar esos dos?

—Bueno, esos dos son un paquete no desdeñable, ¿eh? Justificarían la convocatoria de una Comisión Mixta, lo cual no quiere decir que estemos de brazos caídos y que, mientras tanto, no se esté conversando para incorporar materias con un contenido económico inferior, o que entrañan una dificultad menor. No es momento de anunciar nada.

El PSE no parece muy receptivo a reactivar el debate del nuevo estatus. De sus conversaciones con Madrid, ¿cree que Sánchez estaría dispuesto a hablar de bilateralidad o soberanía compartida?

—Primero, no creo que el PSE no esté dispuesto a abrir el debate. Tiene su propia opinión y ha participado en la Ponencia. A partir de ahí, el Gobierno vasco con el de Madrid a este respecto no tiene conversaciones específicas, pero es verdad que quien las tiene es el PNV en el marco de un acuerdo de investidura. En ese documento, se asume por parte del PSOE un compromiso para afrontar un proceso de revisión del Estado Autonómico y un compromiso de hacerlo atendiendo a los sentimientos de pertenencia. Es tarea de los partidos. Ese compromiso se tendrá que desarrollar.

Euskadi ha asumido la transferencia de las prisiones. ¿Sería un problema que siguieran los 'ongietorri' cuando se implante un modelo de reinserción más humano? Podría parecer que los presos salen pensando lo mismo.

—El ongietorri, en principio, no lo promueve la persona que abandona la prisión. Puede estar más o menos a gusto con el acto, que puede ser más familiar o más político. Hay paradojas en el sistema penitenciario. Aquí ha habido gente que ha cumplido íntegramente sus penas con 30 años de prisión, y después ha hecho declaraciones de sintonía con ETA. El equipo de Beatriz Artolazabal pondrá todo su empeño en hacer que el preso salga con el compromiso de no volver a hacerlo.

