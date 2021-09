Itxaso Atutxa insta a trabajar por un nuevo autogobierno

Después de que el lehendakari lo situara entre las prioridades del Gobierno vasco en su discurso de arranque del curso político, la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, reiteró ayer martes la necesidad de renovar el marco de autogobierno vasco. Especialmente teniendo en cuenta que el Estatuto de Gernika no se ha cumplido y que Euskadi sigue siendo el único territorio del Estado español que no ha actualizado aún su marco de autogobierno desde que fuera dibujado. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, hace ya más de 40 años.

En Euskadi existe "un hueco político sin cubrir", dijo Atutxa ante los micrófonos de Euskadi Irratia. Y para dar respuesta a esta situación, abogó por que el Parlamento se ponga manos a la obra lo antes posible para lograr un "acuerdo en primera instancia". "Principalmente porque se lo debemos a los parlamentarios que han estado trabajando en anteriores legislaturas y han conseguido cosas importantes", explicó, antes de recordar que PNV y EH Bildu fueron capaces de alcanzar un acuerdo del que Elkarrekin Podemos "estuvo cerca", y también que PNV, PSE y Elkarrekin Podemos se sumaron "en un 80%" al posterior trabajo que desarrollaron los expertos que designaron los diferentes partidos.

Sin "partidismos"



En este sentido, Atutxa quiso enviar un mensaje claro: "Creo que debemos comenzar a trabajar con el sostén de esos dos acuerdos, sobre todo porque en este país existe un hueco político sin cubrir. El Estatuto no se ha cumplido y es el único de todo el Estado que no se ha renovado". "Esa voluntad de renovación ha quedado clara una y otra vez, e incluso aparece claramente en el programa de gobierno que tenemos con el PSE", recordó a unos socialistas que marcaron distancias con el discurso del lehendakari Urkullu durante el Pleno de Política General, antes de mirar a una EH Bildu a la que advirtió de que "no es el momento de partidismos". Porque, "aunque las interpretaciones son libres, debemos mostrar voluntad de colaboración, aprovechar lo que tenemos acordado y comenzar a trabajar desde ahí", reclamó.

Al margen del debate sobre la necesidad de actualizar el autogobierno vasco, en la agenda política comienza a asomar el presupuestario, tanto de cara a las Cuentas vascas como a las del Estado.

Atutxa aseguró que el PNV será "exigente" con el Gabinete Sánchez a la hora de que éste cumpla "los compromisos adquiridos en la anterior negociación. Así, adelantó que ya se han mantenido algunos contactos, pero prefirió "ver cómo van las reuniones y qué nos muestran los distintos ministros, en especial la de Hacienda". "Hay algunas cosas que no aparecen en los Presupuestos pero que son importantes". Y el Gobierno central "lo sabe. Por eso, estos días han empezado de nuevo a dar pasos en materia de transferencias y demás", concluyó.