Iriarte acusa al lehendakari de renunciar al derecho a decidir

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, defendió ayer jueves que, en materia de autogobierno, la "reintegración foral plena decodificada en términos del siglo XXI se llama Estado vasco". Respondió así al planteamiento que realizó el lehendakari, Iñigo Urkullu, de avanzar en el autogobierno a través de un Concierto Político que permita "derogar definitivamente las leyes de abolición de los Fueros y retornar a la soberanía anterior a 1839".

Iriarte sostuvo que el lehendakari sabe que ha llegado el momento de "avanzar" en materia de autogobierno, de "entrar en una fase resolutiva". "Ha llegado la hora de decidir, de verdad, si creemos en la democracia y en las decisiones que tome este pueblo, porque se trata de eso, de democracia, de respetar la voluntad mayoritaria", aseveró.

Insistió en que el fondo del asunto está en que todos los proyectos políticos se puedan "materializar" si tienen el respaldo de la mayoría de la sociedad. Lamentó además que el derecho a decidir haya "desaparecido" del discurso político de Urkullu, lo que "condena a este pueblo a someterse". A su juicio, el lehendakari puso sobre la mesa la propuesta de un Gobierno "conservador, débil, que no puede determinar su rumbo". "En nombre del realismo, su Gobierno ofrece un conformismo paralizante", zanjó.

Tras afirmar que el 70% de la población está a favor del derecho a decidir, Iriarte apostó por un nuevo estatus político y recordó que en la ponencia de autogobierno su coalición llegó a un acuerdo con el PNV para afrontar este debate. Dijo que EH Bildu está en ese acuerdo de bases para un nuevo estatus y se preguntó "dónde está" el PNV ahora de cara a conseguir las "herramientas" necesarias para afrontar los nuevos retos de país.

Tras echar en falta "autocrítica" en el discurso de Urkullu, censuró que "este Gobierno no ha sabido leer los distintos momentos de la pandemia". Para la dirigente abertzale, se ha visto al jefe del Ejecutivo vasco "siempre enfadado y los demás eran los culpables", tras lo que se refirió a uno de los temas recurrentes de las últimas semanas, la violencia contra la Ertzaintza por personas que incumplían las normas antipandemia. Aunque reconoció que algunos jóvenes han tenido comportamientos "inadecuados", Iriarte señaló que hacer "descalificaciones generales no es más que aumentar la tensión generacional". "No se ha querido ver qué consecuencias tiene ser joven en medio de una pandemia, en términos de desafección. Hay que hablar mucho de las políticas dirigidas a los jóvenes", concluyó.

Citó el décimo aniversario de la Conferencia de Aiete y admitió que "estamos mejor", pero alertó de que "queda mucho para una paz duradera y plena", en referencia a los derechos de los presos. Así, lamentó que hay políticas "de excepción y testimonios de tortura".