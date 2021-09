Elkarrekin Podemos pide a Urkullu un "cambio de rumbo" para poder acordar

La coalición Elkarrekin Podemos-IU ratificó su voluntad de acuerdo con el Gobierno de Iñigo Urkullu pero le reclamó un "cambio de rumbo" en cuestiones fundamentales, como la apuesta por los servicios públicos, porque si no seguirá estando "enfrente". La portavoz de esta coalición Miren Gorrotxategi recogió el guante del lehendakari para buscar acuerdos con la oposición en cuestiones como los presupuestos y remarcó su "buena voluntad" en este sentido. Pero también advirtió de que ello solo será posible cuando se acepten sus propuestas, ya que dejó claro que tienen diferencias de fondo, ideológicas y de modelo con el Ejecutivo PNV-PSE.

"No tenemos vértigo y no nos casamos con nadie. No somos socios externos y tampoco oposición de postureo. Cuando se acepten nuestras propuestas votaremos a favor; cuando el acuerdo no sea posible, estaremos enfrente", aseveró.

El portavoz de IU, Jon Hernández, que intervino a continuación, mostró su sorpresa porque en materia de autogobierno Urkullu se haya "retrotraído" a 1839. "Pensábamos que estábamos hablando de buscar soluciones del siglo XXI", dijo.