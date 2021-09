Oyarzábal culpa a la educación vasca de que "se genere odio a lo español"

El presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, entró ayer miércoles en terreno farragoso al acusar a la escuela vasca de generar "un caldo de cultivo" que culmina en un "clima de odio a todo lo que tenga que ver con lo español". El dirigente popular realizó estas declaraciones al hilo del ataque el pasado fin de semana a un joven de su partido en Gasteiz, agresión que vinculó sin prueba alguna con el sistema educativo de la CAV. "No veo que en la escuela vasca se esté de manera beligerante tratando el contrastar el discurso del odio hacia lo español", expresó Oyarzábal. Sus palabras fueron inmediatamente rechazadas por el consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, que reprochó a los de Carlos Iturgaiz que hablen de "odio" en los colegios.

En una entrevista en Radio Euskadi, el presidente popular en Araba lamentó que "cada fin de semana nos desayunamos con homenajes a asesinos" y "se jalea a los más radicales", lo que Oyarzábal achacó al sistema educativo: "Es un caldo de cultivo que se viene generando en una escuela vasca".

Iñaki Oyarzábal aseguró que este tipo de agresiones tienen como objetivo "presionar a los jóvenes del PP y a sus familias", lo cual "ocurre especialmente en Álava", donde ha gobernado su formación y "donde seguramente no quieren que se vuelva a gobernar".

El dirigente popular insistió en hilar dichos ataques con la escuela vasca y reclamó al PNV y al Departamento de Educación que tomen "cartas en el asunto". A su juicio, el sistema educativo público está en manos de "afines a Sortu", en referencia a los sindicatos LAB y Steilas, que ostentan la mayoría en el sector.

Respecto a la agresión en sí, Oyarzábal cree que es "razonable" que la Fiscalía haya pedido investigar por un delito de odio a la joven arrestada en Gasteiz por agredir al militante. A este respecto, se refirió a los ataques a las personas por su ideología o por su condición sexual: "Soy homosexual y presidente del PP de Álava. Si a mí me pegan por homosexual, ¿es diferente a si me pegan por mis ideas? Porque a mí han pegado también, me han amenazado y han amenazado a mi familia por ser del PP".

En esa línea, indicó que los dirigentes de la izquierda abertzale "se retratan día a día" con su proceder ante los ataques a militantes de su partido. "No escucho a los dirigentes de HB, Sortu, Bildu o como se quieran llamar ahora condenar los ataques a miembros del PP", concluyó.

"respeto y convivencia" en las aulas



La vinculación que hizo el PP del discurso de odio a lo español con el sistema educativo de la CAV levantó ampollas en el Ejecutivo autonómico y en el Departamento de Educación, cuyo titular Jokin Bildarratz negó la existencia de cualquier tipo de discurso excluyente en las aulas y defendió que lo que hace la escuela vasca es "trabajar día a día" para inculcar a los alumnos valores como el "respeto" y la "convivencia", y para formar en la superación de "diferencias y conflictos".

El consejero subrayó que en todos los centros de enseñanza de Euskadi existen "multitud de programas" dirigidos a estos objetivos, y que el personal docente está totalmente implicado en esta labor.

Por último, Bildarratz criticó indirectamente al PP al afirmar que "algunos" partidos y dirigentes políticos no son, precisamente, el modelo "más adecuado y apto" para servir como "ejemplo" y para afianzar entre los jóvenes los valores que se les transmiten desde la escuela.