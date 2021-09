Podemos recoge el guante de Urkullu y pide que acepte "cambios sustanciales"

Hay terreno de juego. La oferta de diálogo discreto que el lehendakari planteó el martes ha tenido eco en Elkarrekin Podemos-IU, con quien ya pactó antes de las vacaciones la Ley Antipandemia. La coalición liderada por Miren Gorrotxategi en el Parlamento Vasco vuelve a mostrar un perfil propio dentro de la oposición y este jueves ha reiterado su apuesta por "mantener todos los cauces de negociación abiertos" para hacer valer sus propuestas y lograr que se plasmen en la acción de gobierno. Supone confirmar su apuesta estratégica por dejar su impronta en la gestión y exhibir logros concretos ante la ciudadanía. Eso sí, Gorrotxategi confió en que este ofrecimiento del lehendakari implique una voluntad de aceptar "cambios sustanciales".

Esta respuesta contrasta con la actitud más recelosa que mostraba el miércoles el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien aseguró que solo se ha reunido dos o tres veces con el lehendakari desde que salió de la cárcel, y en la mayor parte de las ocasiones se concertó la cita a petición suya. Además, aunque el clima ya era tenso con EH Bildu, se ha enrarecido en las últimas horas por los altercados nocturnos, que han derivado en un cruce de reproches. Otegi tildó de "miserable" la actitud de Urkullu por insinuar que justifica la violencia, y el PNV y el Gobierno vasco han traído a colación su trayectoria y la han contrapuesto al humanismo del lehendakari. La brecha crece por momentos.





DIÁLOGO PARA LOS PRESUPUESTOS Y MÁS

Urkullu ofreció el martes un canal de diálogo fuera de los focos de los medios de comunicación, a diferencia de las dos primeras rondas de noviembre y marzo. Citó de manera expresa a Elkarrekin Podemos-IU y a EH Bildu, y no a PP+C's, porque no realizó aportaciones al documento de coincidencias programáticas. Urkullu vio base para acordar con cualquiera de los dos, no solo en los Presupuestos, sino en proposiciones de ley o cualquier tipo de iniciativa en general.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco se pronunció sobre este ofrecimiento en una rueda de prensa en Gasteiz, donde defendió que su grupo siempre ha estado dispuesto al diálogo y a la negociación para "incidir" en las políticas públicas que desarrolla el Gobierno. Sí confió en que la oferta de Urkullu refleje "una voluntad de hacer cambios sustanciales, que permitan que los proyectos legislativos y de acción de gobierno tengan la impronta" de su grupo. "La disposición de Elkarrekin Podemos-IU siempre es la misma: intentar mantener todos los cauces de negociación abiertos para conseguir que aquellos intereses que representamos se vean materializados en la acción de gobierno", dijo.

Aclaró que no significa que tengan pactos cerrados "a priori". Cada cuestión se decidirá por separado, ley a ley. Cuando haya acuerdo se votará que sí y, si no lo hay, se votará en contra.

Podemos recoge el guante pero no lo plantea como un ejercicio de adhesión total o pleitesía, sino para arañar cesiones de cierta trascendencia. PNV y PSE tienen una mayoría absoluta suficiente, pero se abren al diálogo con la oposición. Con Elkarrekin Podemos-IU fracasó la negociación de las Cuentas de 2021, pero sí hubo pacto en la Ley Antipandemia. Ahora se abre una oportunidad sobre las Cuentas de 2022, la Ley de Salud o dos leyes medioambientales que ya ha enmendado.