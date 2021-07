Interior ha acercado a todos los presos de ETA en los últimos tres años

El Ministerio del Interior acordó ayer jueves el acercamiento de los cuatro últimos presos de ETA que cumplen condena en cárceles de Andalucía. Además, ordenó también el traslado de otros tres reclusos de la banda que ingresarán próximamente en las prisiones de Euskadi. De esta forma, Instituciones Penitenciarias vacía de presos de ETA la cárcel Puerto III (Cádiz), a unos 1.000 kilómetros de la CAV, siendo la Comunidad de Madrid el lugar más lejano en el que actualmente cumplen condena los presos de la organización. Los cuatro reclusos que abandonarán la prisión gaditana de Puerto III son Jesús María Etxebarria Garaikoetxea, Daniel Pastor Alonso, Iñaki Bilbao y Oscar Barreras.

Según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno español hace exactamente tres años, se impulsó un cambio de política penitenciaria que ha propiciado el acercamiento de 201 presos de ETA. Las nueve prisiones andaluzas contaban a principios de año con 41 de 197 presos de la banda, un 20% del total, repartidos por las cárceles españolas y francesas.

Últimos presos en Andalucía



Jesús María Etxebarria, el primero de los presos que abandonará la prisión de Cádiz, será trasladado a León. Ingresó en la cárcel en 2002 y cumple una condena de 30 años por delitos de asesinato, colaboración con banda armada, detenciones ilegales, falsificación de documento público, tenencia de explosivos, tenencia de armas prohibidas, estragos e incendios.

Daniel Pastor Alonso será desplazado a Zaragoza. Lleva preso desde 2011 y cumple una condena de 40 años por los delitos de asesinato, atentados, depósito de armas, estragos e incendios, y robo de vehículos.

Iñaki Bilbao, Basur, ingresará en la prisión de Salamanca. Cumple una condena de 68 años por asesinato, colaboración con banda armada, amenazas y daños. En 2003 amenazó de muerte a Baltasar Garzón mientras le apuntaba con la mano en forma de pistola cuando el juez le comunicaba su procesamiento, amenazas que repitió posteriormente con otros jueces que dirigían sus casos.

El último de ellos es Oscar Barreras Díaz, que será trasladado a la cárcel de Logroño. Ingresó en prisión en 1996 y cumple una condena de 30 años por los delitos de asesinato y atentado. Cumplió las tres cuartas partes de su pena en julio de 2020.

Ingresarán en Euskadi



Tres presos más de la organización serán trasladados a cárceles de Euskadi. El primero de ellos, Andoni Murga Zenarruzabeitia, será trasladado desde Zaragoza a la prisión de Donostia. Los otros dos, Jon Zubiaurre Agirre y Liher Rodriguez serán desplazados desde Burgos a la cárcel de Araba. Con ellos, ya son 66 los presos de ETA que han sido acercados a prisiones de la CAV y Nafarroa desde la llegada de Pedro Sánchez, 13 de ellos por tercer grado y siete por enfermedad. La competencia de Prisiones ha sido transferida al Gobierno vasco y se hará efectiva el 1 de octubre.

Según la red ciudadana Sare

"nueva fase" para la convivencia

Gran alivio. Después de conocer el acercamiento de los últimos presos de ETA en las prisiones de Andalucía, Joseba Azkarraga, ex secretario general de Eusko Alkartasuna y portavoz de la red ciudadana Sare, declaró ayer que a partir de ahora comienza "una nueva fase", la cual, dice, "es muy importante de cara a la convivencia en Euskadi". Según Azkarraga, esta noticia es un "gran alivio" para muchas familias. "Dejamos atrás, así, las prisiones más alejadas, para comenzar el acercamiento de todos y todas". Por último, el ex secretario general de Eusko Alkartasuna manifestó que "aquí no se acaba nada". "Aquí se inicia un proceso del fin total de la política de alejamiento y un proceso de regreso a casa que fundamentalmente se hará a través de la progresión de grados", sentenció.