Junts exige a Sánchez "formalizar ya el divorcio" entre Catalunya y España

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado este martes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que para iniciar una "nueva etapa" de "reconciliación" y de "diálogo de igual a igual" hay que empezar por "formalizar el divorcio" entre Catalunya y el Estado español y por "respetar el resultado" de las urnas en las que, ha subrayado, los catalanes no pidieron "reencuentro", sino "independencia". "Esta farsa no se puede aguantar", ha remachado.

Así lo ha dicho Nogueras durante su réplica a Sánchez en el Pleno del Congreso en el que el presidente ha defendido la concesión de los indultos a los condenados por el 'procés'.

Nogueras ha rechazado la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por el 'Diplocat' y ha acusado a este órgano de pretender "robar millones de euros a trabajadores de la Generalitat por hacer su trabajo" y de hacerlo, además "con aval y apoyo" de la Abogacía del Estado.



EL "CUENTO" DE LA MESA DE DIALOGO

"Que no muevan esa pieza nos hace sospechar que nos están contando un cuento, el mismo cuento que nos vamos a encontrar en la mesa de diálogo", ha dicho. Por eso, ha apostado por formalizar ya "el divorcio".

"No vamos a esperar a que para ustedes, o para los que vengan, el castigo vuelva a ser útil", ha apostillado, antes de preguntarse en catalán "cuánta humillación hace falta" a los demás partidos independentistas para asumir que "esta farsa no se puede aguantar".

La portavoz del partido del expresident Carles Puigdemont, y socio de Gobierno de ERC en la Generalitat, ha rebatido el argumento de Sánchez de que en en el Estado español no se "persiguen ideas", en este caso las independentistas, y le ha recordado que los catalanes no necesitan un foro para hablar entre ellos porque ya lo tienen: el Parlament.

El problema, ha indicado, es que no les está permitido hablar allí de lo que votan los catalanes porque si lo hacen son "castigados". "Su diálogo es enseñar discursos de reconciliación y de concordia con una mano y permitir el robo y la presión con la otra", le ha reprochado al presidente, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.



LA "INTERNACIONALIZACION" ACABA DE EMPEZAR

Nogueras también ha exigido al "Gobierno progresista" que aclare qué respuesta va a dar al "suspenso" que le puso la semana pasada la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y ha avisado de que "la internacionalización" de este asunto "no ha hecho más que empezar".

Además, ha recriminado a Sánchez que, en lugar de hablar para los independentistas y ofrecerles "la solución" al conflicto este martes haya optado por dirigirse a los votantes del PSOE para "seducirles y dejarles muy claro que jamás aceptarán un referéndum de autodeterminación".

"Ustedes quieren hacer ver que toda esta maquiavélica respuesta a las urnas fue obra del PP, pero les quiero recordar que ustedes apretaron juntos el botón del 155", ha deslizado la portavoz de Junts.



DIFICIL HABLAR DE CONCORDIA

De su lado, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha reconocido que los indultos "son el principio de un inicio", pero avisando de que "es muy difícil hablar de concordia" con el Tribunal de Cuentas exigiendo fianzas millonarias bajo amenaza de embargo y con muchos ciudadanos, entre ellos varios alcaldes, esperando sentencias por su apoyo al 'procés'.

Por eso, le ha pedido que desoiga las advertencias de la derecha y la extrema derecha y sea "valiente, decidido y comprensivo" y que "no niegue la autodeterminación" de entrada. "Puede decir que no la comparte, pero no la niegue", le ha pedido, admitiendo que queda "mucho trabajo por delante" y pidiendo "construir y no destruir".

Bel ha garantizado que el Gobierno tendrá el apoyo de su formación si avanza en este sentido de "construir un futuro para Catalunya y una solución política" y de "hacer prosperar" a su comunidad.

En este contexto, ha destacado que la mesa de diálogo "es importante", pero que también es "fundamental" que se produzcan avances en la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat, que se reunirá en julio. "Hay que avanzar en las dos vías. Si quieren convencer a Catalunya de que en España se está mucho mejor traten mucho mejor a los catalanes y eso también es respetar su decisión", ha avisado.



TAMBIEN RAJOY DIJO QUE NO HABRIA URNAS

La portavoz de la CUP, Mireia Vehí, ha recordardo a Sánchez que también Mariano Rajoy dijo en 2017 que no habría referéndum de autodeterminación, y que entonces su compañera Anna Gabriel, hoy "en el exilio", le respondió: "O referéndum o referéndum".

Y la misma respuesta ha dado Vehí tanto a Sánchez como al president de la Generalitat, Pere Aragonès. "No queda otra si quiere hablar de principio de realidad", ha apostillado, recalcando a ERC que Sánchez ya ha dejado claro que "la alternativa del PSOE no pasa en ningún caso por la vía democrática".

En este punto, ha dado por hecho que volverá a haber un referéndum en Catalunya dentro de dos años y ha invitado a Sánchez a ir "pensando si hará lo mismo que el señor Rajoy o si se pondrá al lado del pueblo de Catalunya y permitirá que la ciudadanía vote en libertad".

Le ha instado a ir reflexionando al respecto tras reprocharle que sólo ofrezca a Catalunya un "viaje al pasado" que incluye hasta "unos juegos olímpicos" como si fueran "los años 90". "La sociedad catalana no necesita pan y circo, sino referéndum, amnistía y políticas sociales transformadoras", le ha replicado, desdeñando también su "reto trampa" de invitar a los independentistas a promover una reforma constitucional.