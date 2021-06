El PP se ausenta por primera vez del homenaje a las víctimas en el Congreso

Bilbao – Se esperaba que hubiera una foto de unidad, al menos en el plano político. Pero el PP, junto a Vox, romperán esa imagen. Los populares no participan hoy en el acto institucional que se celebra en el Congreso de los Diputados para homenajear a las víctimas del terrorismo. El partido encabezado por Pablo Casado prefiere ausentarse de la cita, instaurada hace ya algunos años, y unirse varios colectivos de víctimas –AVT o Covite–, que llevarán su propuesta a las inmediaciones de la Cámara Baja. El motivo dado por Génova para no estar presentes es el acercamiento de presos de ETA instaurado por el presidente, Pedro Sánchez.

Es la primera vez que el PP se desmarque de este evento, si bien ya viene mostrando desde años atrás sus quejas por el ritmo imprimido por el Ejecutivo español al proceso de acercamiento de presos a Euskadi. El año pasado su entonces portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, se manifestó junto a las víctimas antes de sumarse al acto en el hemiciclo y en 2019 fue el líder del partido, Pablo Casado, quien participó. En esta ocasión, no habrá ningún representante popular. Ayer mismo se conoció que la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, junto al portavoz en el Senado, Javier Maroto, la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, y otros parlamentarios se sumarán a las concentraciones de la AVT y de otros colectivos de víctimas.

Dos son los argumentos esgrimidos por el PP para su no asistencia. En primer lugar, el impulso dado por Sánchez a modificar de raíz la política penitenciaria e ir dando más pasos a los acercamientos, poniendo fin a largos años de alejamiento de los reclusos en las cárceles más lejanas a su procedencia. Por otro lado, a Casado y los suyos también parece escocerles el protagonismo adquirido por EH Bildu –que sí participa hoy en el homenaje en la figura de su diputado Jon Iñarritu– en los últimos movimientos del Ejecutivo. El Gobierno vasco estará representado por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, junto al viceconsejero José Antonio Rodríguez Ranz y la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando.

La propia AVT apuntó en esta dirección al asegurar que Sánchez ha traspasado "una serie de líneas rojas" al convertir a la coalición abertzale en sus "socios preferentes". "EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más hasta que no condenen la violencia de ETA y admitan que no tuvo ninguna justificación", resaltaron.

El acto, presidido por la presidenta del Congreso Meritxell Batet comenzará a las 12.00 horas en el Salón de Plenos. Fue José Bono quién estableció esta fecha a iniciativa de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Tras varios años ubicando este homenaje en distintas salas, como la Sala Constitucional o el Salón de Pasos Perdidos, Batet decidió en 2019 darle mayor visibilidad llevándolo de nuevo a la sala central del hemiciclo.

En el homenaje estarán la presidenta del Senado, Pilar Llop, miembros de las Mesas de ambas cámaras, portavoces de los distintos grupos parlamentarios, miembros del Gobierno y otros poderes del Estado y representantes de víctimas del terrorismo. El acto comenzará con la interpretación una pieza musical y contará con discursos de Batet y del presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, tras lo que se guardará un minuto de silencio.