Luz verde de la Comisión de Salud a la Ley antipandemia

La Comisión de Salud del Parlamento vasco ha aprobado este viernes el dictamen de la proposición de ley de medidas para la gestión de la pandemia de la covid-19, también llamada Ley antipandemia, con el voto favorable de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos- IU, de forma que el próximo jueves 24 de junio será aprobada de forma definitiva por el pleno de la Cámara.

El grueso del dictamen ha sido aprobado con los votos a favor de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU y el rechazo del resto de grupos parlamentarios de la oposición, EH Bildu, PP+Cs y Vox.

El dictamen tiene como base el texto presentado por los grupos en el gobierno --jeltzales y socialistas--, al que se han incluido 62 de las 67 presentadas por Elkarrekin Podemos-IU y 15 enmiendas "técnicas" de las 88 planteadas por PP+Cs. Ninguna de las 72 enmiendas de EH Bildu se han aprobado, como tampoco las 34 de Vox.

Las enmiendas de Elkarrekin Podemos-IU admitidas reducen el capítulo de las sanciones en el texto final de la norma, garantizan la participación de la sociedad civil en los órganos de gestión de la pandemia, se incluye una dotación para reforzar la atención sociosanitaria, y se contempla adoptar medidas para un mayor control parlamentario a la acción del Ejecutivo.



SOPORTE JURIDICO



En el debate, el parlamentario del PNV, Luis Javier Telleria, ha explicado que esta ley pretende "ser un soporte jurídico, lo más sólido posible", para evitar la "inseguridad que ha provocado depender de decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y exprimiendo al máximo las competencias vascas, sin romper el marco jurídico actual".

Tras subrayar que ha estado "abierta a todas las aportaciones de los diferentes grupos", ha explicado que con las enmiendas recibidas detectaron que hay grupos que con sus iniciativas buscan "mejorar el texto", pero otros, entre los que ha citado a EH Bildu y Vox, cree que "no han aceptado el marco propuesto", ya que sugerían leyes "totalmente diferentes y sólo aportaban confusión".

La parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, por su parte, ha criticado que, "aunque desde el inicio de la pandemia el Gobierno de Urkullu ha tenido tiempo para hacer las cosas bien, no ha hecho sus deberes y ha traído una ley hecha deprisa y corriendo" que es "insuficiente y no supondrá un cambio cualitativo".

Ubera, que cree que la norma está ya "desfasada" y "se va a quedar en un cajón", pedía que la ley incluyera medidas de apoyo para los sectores afectados por la crisis generada por la pandemia, y para fortalecer y estructurar el sistema sanitario para que responda lo mejor posible tanto a la actual emergencia sanitaria como a las que puedan producirse en el futuro.

El parlamentario del PSE-EE, Ekain Rico, ha destacado que el objetivo de esta ley es contar con una serie de instrumentos eficaces para responder a la situación de riesgo que actual, con medidas sanitarias y preventivas que se recogen en el de texto de la proposición de ley, y explorar en este ámbito las propias competencias, en el marco de la Ley de salud pública.

Rico ha señalado que la mayoría absoluta que tienen con el PNV "aseguraba la aprobación del texto" pero ha señalado su apuesta por la "búsqueda de encuentro y consensos con otros grupos políticos" y ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos-IU. "Con la inclusión de las enmiendas, el texto sale enriquecido y asegurará una aprobación por 47 de los 75 parlamentarios", ha indicado.



"LLEGA TARDE"



El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández, ha criticado que la proposición de ley "llega tarde" y ha explicado que las enmiendas que han acordado con los grupos en el gobierno tienen como objetivo "dotar a la futura Ley de una seguridad jurídica", en lo relacionado con las restricciones de derechos fundamentales, e introducir mecanismos de participación ciudadana y de un mayor control parlamentario que puedan "evitar una actuación discrecional por parte del Gobierno".

También buscan garantizar la primacía del sistema público de sanidad y evitar un lucro por parte del sector privado; y enmiendas dirigidas al a reducir el régimen sancionador que era "excesivamente punitivo". "La mayoría de nuestras enmiendas hemos podido negociarlas con los grupos que apoyan al Gobierno. Desgraciadamente, no todas", ha destacado antes de precisar que el acuerdo alcanzado "no ha sido cerrado" y no se ha "vetado a nadie".

La parlamentaria de PP+Cs, Laura Garrido, ha destacado que la ley ha llegado a la Cámara "tarde y mal" y cree que se debería haber tramitado como un proyecto de ley, "acompañado de los informes preceptivos, para contar con "una mayor seguridad jurídica". "No tiene la cobertura suficiente porque no tenemos una ley de salud pública que sirva de paraguas a muchas de las medidas y se extralimita claramente en el ámbito competencial limitando derechos fundamentales de carácter general", ha insistido.

Tras recordar que su grupo ha presentado 88 enmiendas, ha explicado que las enmiendas que se han aprobado son "de estilo, no de contenido" y cree que el pacto de PNV y PSE con Elkarrekin Podemos-IU es "cerrado" y responde al pacto que tiene el PNV en Madrid para apoyar el gobierno de PSOE y Podemos. "Es un pacto político, no para mejorar el texto", ha señalado.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha manifestado que su formación ha presentado 34 enmiendas a la ley, que ha calificado de "inconstitucional" y ha defendido la necesidad de contar con una norma nacional y no con un traje a medida para el Gobierno Vasco".