Podemos fía a Belarra recuperar presencia y músculo electoral

Bilbao – Este fin de semana Podemos certificará su cambio de ciclo con la elección de una nueva dirección que, con casi total seguridad, estará bajo las riendas de la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y con el reto principal de perdurar y crecer con una débil estructura territorial, mermada electoralmente y sin el hiperliderazgo que ha ejercido Pablo Iglesias. Desde el pasado domingo, casi 139.000 inscritos en Podemos están convocados a una votación telemática, y los resultados de estas primarias se harán públicos mañana en la IV Asamblea de Ciudadana, que se celebrará en el Auditorio Parque de Lucía de Alcorcón (Madrid).

Desde que el 4 de mayo renunció a todos sus cargos después de que Podemos quedará en última posición en las elecciones autonómicas de Madrid, Iglesias desapareció de la escena política y hasta de sus redes sociales. Solo ha trascendido que se cortó la coleta y que no tiene previsto acudir a la Asamblea Ciudadana de Podemos, conocida como Vistalegre IV, que formalizará mañana la elección de su sucesora. Nadie duda de que será Belarra, con una candidatura en la que, bajo el lema Crecer, se ha rodeado de las mujeres con mayor visibilidad en la formación morada.

Así, en los seis primeros puestos de su equipo la acompañan la ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a Noelia Vera, Isa Serra, Idoia Villanueva y Alejandra Jacinto. Los siguientes en la candidatura son el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; Sofía Castañón, Rafael Mayoral, Ángela Rodríguez y Juan Manuel del Olmo. En la lista hay hasta 11 coordinadores territoriales.

La primera dirección de Podemos sin Pablo Iglesias será, por tanto, una apuesta por la "feminización absoluta" de la cúpula y por el crecimiento y fortalecimiento de los territorios, en los que en los últimos años la formación morada ha ido perdiendo apoyos y representación de forma paulatina.

Pese a que no cuentan con muchas posibilidades, hay otros dos aspirantes a liderar Podemos en este cónclave. Se trata del concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, con la lista Por un Podemos Horizontal, con la que promete reformular la estructura interna del partido y crear mejores espacios de participación. También concurre el militante crítico Fernando Barredo con su candidatura Nuevo Impulso, que ya compitió por la dirección del partido en la tercera asamblea ciudadana, que reeligió a Iglesias.

Cierre en Zaragoza Precisamente ayer, Ione Belarra cerró su campaña con un acto en Zaragoza en el que llamó a los militantes a votar y demostrar que hay "Podemos para rato" frente a los que dicen que está muerto. En el turno de intervenciones precedieron a la ministra dos piezas fundamentales en la ejecutiva que propone, Irene Montero y Pablo Echenique. Los ocho discursos de mujeres, incluido el de Belarra, frente a los dos de hombres, fueron una declaración de intenciones de un nuevo "liderazgo que va a ser femenino y, sobre todo, feminista", diferenció la candidata.

La aspirante llamó a fortalecer el partido para enfrentarse a una "derecha asalvajada", que en la concentración de mañana en Madrid contra los indultos a los líderes del procés buscará de nuevo repetir la "foto de Colón" para enfrentar a los pueblos. Cargó por último contra las "élites económicas que mienten" sobre el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional y contra los "agoreros" que les dan por "muertos" y dicen que no son una herramienta para cambiar el país.

Como IglesIas

Echenique da "pistas" sobre su adiós

Volver a su profesión. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, sugirió ayer en Aragón Radio que no irá en las próximas listas de la formación morada y que no tardará mucho en volver a su profesión. "Aunque no he tomado la decisión, estoy dando bastantes pistas", afirmó. Horas más tarde, en un acto de la candidatura de Ione Belarra a liderar el partido, esta reconoció la importancia de Echenique en el partido. "Eres imprescindible en este proyecto y sabes que si pretendes volver a tu trabajo, te perseguiré en la retirada y te traeré de vuelta", dijo en presencia del aludido, que a través de las redes sociales quitó hierro a sus declaraciones.