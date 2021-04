Pablo Iglesias, a favor de la prórroga si es necesario

Unidas Podemos marca perfil ante el discurso más reticente de los socialistas, y admite abiertamente que habría que prorrogar el estado de alarma si es necesario. El exvicepresidente de Sánchez y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, aseguró ayer lunes en Telemadrid que él ya fue partidario del estado de alarma antes de que otros lo hicieran. "Defendimos en esos días de mucha tensión que había que declarar el estado de alarma. He vivido consejos de ministros muy duros, teniendo que tomar decisiones muy complicadas en un momento sin precedentes. Se podían haber hecho las cosas mejor, pero no hay que politizar algo como una pandemia. Con muchas comunidades lo conseguimos hacer muy bien", sentenció. No obstante, criticó al PP por ver el virus "como una oportunidad para hacer caer" al Gobierno. "Nos lo puso difícil para sacar los ERTE, con el estado de alarma; y es algo que no debería volver a repetirse jamás", dijo.

Por otro lado, considera que "no puede haber excusa jurídica para no proteger la salud y la vida de los ciudadanos", de manera que, si las autoridades sanitarias lo avalan, el Congreso tendría que "aprobar una nueva prórroga", o "lo que fuera necesario". "Pero no politicemos esto, porque todas las formaciones estamos llamadas a colaborar y trabajar", sentenció. En realidad, Iglesias colocaba el peso en el PP y en su dura oposición a Sánchez, pero sus palabras suponen abrirse con mayor claridad a la prórroga que las voces socialistas, más reticentes y que ponen el acento en el cauce de la legislación ordinaria y el sometimiento al control judicial que ralentiza la toma de decisiones.