El PNV denuncia la presencia del alcalde de Artziniega en la final de Copa

El PNV de Artziniega denunció ayer la presencia del alcalde de la localidad, Joseba Vivanco, en la final de la Copa del Rey de fútbol que se celebró el pasado domingo, a la que el político de EH Bildu asistió a pesar del cierre perimetral que impide salir de Euskadi si no es por motivos laborales o con un salvoconducto específico para ello. En este sentido, el grupo municipal jeltzale de la localidad también mostró su preocupación por la publicación por parte del alcalde de un artículo en un medio de ámbito autonómico el domingo 4 de abril, cuando Vivanco cuenta con dedicación exclusiva para desarrollar su trabajo como máximo responsable político del Ayuntamiento de Artziniega.

Por ello, la portavoz de EAJ-PNV en Artziniega, Encina Castresana, informó que "desde grupo municipal jeltzale queremos mostrar nuestra perplejidad ante esta situación y, esta misma mañana –por ayer–, hemos registrado oficialmente en la secretaría municipal la solicitud correspondiente para que Joseba Vivanco convoque, de manera urgente, la Comisión Informativa especial de Cuentas, Personal, Barrios y Pueblos para dar explicaciones.

COLABORACIÓN PERIODÍSTICA

El PNV también denuncia en su escrito que el alcalde de Artziniega publicó un artículo el pasado domingo, el día después de la final, en un medio de comunicación de ámbito autonómico cuando por su cargo tiene dedicación exclusiva para desarrollar su trabajo en el Ayuntamiento de Artziniega. "Desde el Grupo municipal nos preguntamos qué relación tiene el primer edil con el periódico en el que ha realizado la publicación periodística y, según las redes sociales del diario (Twitter), también la cobertura de el ambiente de Sevilla durante la final y si este hecho no vulnera directamente el compromiso adquirido con las y los vecinos de Artziniega, a través de una exclusividad laboral que cuenta con una retribución bruta anual de 29.000 euros (acuerdo de pleno 26-6-2019) de los presupuestos municipales", denuncia el PNV.

Grupo Noticias contactó con Joseba Vivanco para conocer su punto de vista sobre esta polémica.El primer edil de Atxiniega puntó a su condición de "trabajador del periódico Gara en excedencia" para situar su presencia en el recinto sevillano. "Me llamaron para pedirme una colaboración y decirme si podía ir a Sevilla a cubrir la información referida al Athletic, debido a que el compañero habitual que se encarga de ello no podía hacerlo. Además f ue una colaboración en la que no recibí ninguna compensación económica", incidió Vivanco.