Illa volverá a optar a la investidura

Bilbao – El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, volverá a pedir a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que proponga su nombre para un debate de investidura, tras la doble votación fallida del republicano Pere Aragonès, y pidió a los comunes que esta vez le apoyen. Así lo plantea en una entrevista con Efe, antes de que Borràs abra, después de Semana Santa, una nueva ronda de consultas con los líderes parlamentarios tras el fracaso de Aragonès.

"Cuando vuelva a haber esta ronda de consultas que debe abrir la presidenta del Parlament, le reiteraré que los socialistas, como ganadores de las elecciones, nos sentimos legitimados, incluso con la obligación de intentar construir una alternativa", por lo que le pedirá poder dirigirse a la Cámara "para intentar obtener los apoyos necesarios" para ser investido. Tanto es así que avanzó que tenderá la mano a En Comú Podem: "En algún momento, uno tiene que dar un paso adelante. Llega un momento en política en el que uno tiene que comprometerse públicamente a construir una alternativa y formar parte de ella".

No obstante, la maniobra tiene muchos visos de encallar, incluso antes de que sea presentada ante Borràs. Y no solo por el veto que tendrá enfrente, como una barricada, de las formaciones nacionalistas, sino por el propio ECP, que desechó la opción de Illa durante la primera tanda de la investidura. "No es el momento de hacer perder el tiempo a la ciudadanía, sino de ser concretos", dijo entonces Albiach. En todo caso, el PSC no cejará en sus esfuerzos por buscar "abrir una nueva etapa en Catalunya".