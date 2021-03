Urkullu reclama más peso de las comunidades en la gestión de los fondos UE

En el Gobierno vasco existe preocupación por el reparto de los fondos de rescate de la UE, ya que a día de hoy no existe una colaboración fructífera del Estado español con las comunidades autónomas, y desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no han dado respuesta al proyecto Euskadi Next elaborado por la CAV.

En esa tesitura, ayer el lehendakari Iñigo Urkullu volvió a reclamar más presencia y un mayor peso de las instituciones autonómicas y entidades locales en la gestión de los fondos de recuperación Next Generation. En la sesión del Parlamento Vasco, Urkullu explicó que Euskadi trabaja con el Estado para que su voz se escuche, pero considera que la colaboración entre las administraciones debe ser más estrecha a la hora de gestionar las partidas que lleguen de Europa.

Urkullu se refirió a esta cuestión durante el pleno de control a preguntas del portavoz del grupo PP+Cs y presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, quien censuró el "oscurantismo" del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, además de lamentar que los vascos están siendo los "paganos" de un socio "poco fiable".

En su réplica a Iturgaiz, Urkullu salió en defensa del proyecto vasco y recordó que su gabinete ha elaborado y presentado el plan Euskadi Next siguiendo los criterios establecidos tanto por el Ejecutivo español como por la UE para dichos fondos. Pese a ello, el lehendakari lamentó no haber recibido respuesta alguna por parte de Sánchez, por lo que realizó una valoración "agridulce" de los primeros compases de un proceso que ve en stand by.

Según explicó el jefe del Ejecutivo vasco, desde la Unión Europea especificaron que, en el proceso de preparación de los planes estatales para las partidas de recuperación, se debía hacer partícipe a las autoridades regiones y locales y consultarlas"debidamente. "El Gobierno español en mi opinión no ha procedido a realizar con profundidad esta consulta a las comunidades en esta fase", añadió Urkullu, quien también lamentó que España haya escogido ir sola a presentar su plan para esos fondos cuando en la conferencia de presidentes de San Millán de la Cogolla del pasado verano se dijo que se iba acontar con una comisión en la que participarían las comunidades autónomas.

En opinión de Iñigo Urkullu, hubiese sido mejor ir acompañado de las comunidades autónomas para "llegar más lejos" en el diseño de las líneas de inversión. En cualquier caso, está convencido de que queda tiempo en el cronómetro para seguir trabajando e intentando reforzar la colaboración interinstitucional, por lo que mantiene un "espíritu positivo" y confía en que el Gobierno de Sánchez termine escuchando a los territorios.

carrera de fondo

En esa misma línea, el lehendakari explicó que los fondos Next Generation son una carrera de fondo e insistió en que en esa competición deben poder participar las administraciones territoriales y locales, porque les corresponde "codecidir" junto a los estados. "Estamos dispuestos a aportar en la definición de un plan que siente las bases de la recuperación tras la pandemia", remarcó Urkullu, antes de añadir que Euskadi Next es reflejo de esa voluntad y sigue siendo "un documento abierto".

Por su parte, Carlos Iturgaiz expuso que el "oscurantismo" del Gobierno español es motivo para la preocupación y, ante esa situación de bloqueo, propuso al lehendakari Urkullu que exija que Sánchez cree una autoridad independiente para gestionar esas ayudas. "Le ofrecemos nuestra ayuda para acabar con el oscurantismo y buscar una autoridad independiente", resumió el portavoz de PP+Cs, que también emplazó al Gobierno vasco a identificar en sus Presupuestos partidas prescindibles para ponerlas al servicio de los sectores más afectados.