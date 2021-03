Andoni Ortuzar: "Hay que pisar el acelerador con las transferencias"

El presidente del EBB del PNV afirma que su relación el Gobierno español es buena, pero insiste en que le seguirán exigiendo el traspaso de todas las trasferencias pendientes. Entrevistado en Onda Vasca-Grupo Noticias, Andoni Ortuzar ha dicho desconocer si la legislatura llegará a su fin antes de tiempo, pero insiste en que, ante las dudas generadas, lo que le corresponde al PNV "es apretar el acelerador". "No juguemos con fuego, no vaya a ser que demos al traste con una legislatura en la que todos tenemos puestas tantas expectativas", asegura Ortuzar quien añade que "no hemos esperado 40 años para recibir competencias no acordes con la letra del Estatuto".



El líder del PNV califica la política española como montaña rusa peligrosa" y espera que la teatralización que estamos viendo no pase factura. Pone como ejemplo la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno español. Considera que el líder de Podemos ha utilizado las elecciones madrileñas como una escusa para abandonar el ejecutivo antes de que tenga que tomar medidas impopulares obligado por Europa. ""Ha sido una salida o maniobra inteligente desde el punto de vista político, pero deja traslucir qué tipo de política tenemos, cuando llegan las maduras nos vamos", explica.

Ortuzar recuerda que Iglesias en campaña electoral cargó contra el PNV y el Gobierno vasco por La Naval, y que después desde su puesto en el ejecutivo no ha hecho nada para garantizar su continuidad.

CASO ZABALZA



El presidente del EBB del PNV advierte que su formación exigirá "machaconamente" que se desclasifiquen los documentos del caso de Mikel Zabalza para esclarecer las circunstancias de su muerte. A su juicio, "una democracia plena no puede tener esas lagunas y agujeros negros". "Y una Ley de Secretos Oficiales anacrónica no puede tapar las vergüenzas al Estado, que no son las vergüenzas del Estado, sino de algunas personas que utilizaron mal el Estado y la fuerza del Estado", ha añadido.

CORRUGADOS AZPEITIA

El líder del PNV se ha mostrado muy crítico con el gobierno municipal de EH Bildu en Azpeitia. Es partidario de dar los pasos que sean necesarios para conseguir que la actividad vuelva a Corrugados Azpeitia y se puedan crear hasta 700 puesto de trabajo. Ortuzar ofrece a EH Bildu el apoyo del PNV en el ayuntamiento de Azpeitia para poder cambiar los planes urbanísticos a los que apela el equipo de gobierno para poner trabas al proyecto.

"El deber de todas las autoridades y administraciones es crear las condiciones no entendemos que se den disquisiciones urbanísticas y nos parapetemos detrás de ilegalidades. La alcaldesa tiene los votos del PNV para realizar los cambios que sean necesarios para que la empresa pueda empezar a trabajar ya. 700 puestos de trabajo son más importantes que las disquisiciones del ayuntamiento. Es la institución que está poniendo problemas cuando debiera ser la más interesado en que se reabriera", afirma Ortuzar.