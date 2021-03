Acebes niega haber recibido dinero 'B' y ve falsos los pápeles de Bárcenas

El que fuera secretario general del Partido Popular (PP) entre 2004 y 2008, Angel Acebes, ha negado este lunes haber tenido conocimiento de la existencia de una caja 'B' en el PP, así como haber percibido retribuciones en dinero negro, tal y como reflejan los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. "Son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad", ha dicho sobre los apuntes del extesorero 'popular'.

Acebes ha sido el primer ex alto cargo del PP que ha declarado como testigo en la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional y en la que se juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja 'B'.

Lo ha hecho por videoconferencia y las líneas principales de su declaración han sido similares a las de que expuso hace casi cuatro años, cuando compareció, también como testigo, en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005): que no conocía de la existencia de una contabilidad paralela en la formación política; y que él, como secretario general, no tenía superioridad jerárquica con respecto al tesorero, que en aquella época era el fallecido Alvaro Lapuerta.

También, que todas sus retribuciones se hicieron por transferencia bancarias, sujetas a las "oportunas retenciones" y declarando por ello a la Agencia Tributaria. Un punto en el que ha vuelto a insistir durante su declaración, pues, a preguntas del Ministerio Público, ha recalcado que "en absoluto" recibió los pagos que plasmó el extesorero Luis Bárcenas en sus anotaciones.

Según ha indicado el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, en los 'papeles' aparecen "repetidamente" pagos de 6.300 euros desde mayo 2004 hasta enero 2008, éste último por 12.600 euros, siendo el total 107.100 euros.

"Lo desmiento tajantemente. Es falso que yo haya percibido esas cantidades", ha dicho, al tiempo ha añadido que no sabe "a qué responden esos apuntes" y que "lo único" que puede decir es que "no son ciertos, son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad".

Además, el también ministro del Gobierno de José María Aznar --que declarará en esta vista oral como testigo el próximo 24 de marzo-- ha explicado que tras la publicación en el diario El País de dichos documentos no contactó ni con Lapuerta ni con el que fuera entonces el gerente del PP Luis Bárcenas.