Andrea Levy padece fibromialgia: "Convivo con dolor crónico; salir de casa cada día es un reto"

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha anunciado este jueves que padece fibromialgia, y que por esta enfermedad, que le ocasiona "dolor crónico", toma una medicación que le reporta "efectos secundarios".



"Esa medicación hace que se me seque mucho la boca, es efecto secundario; por eso muevo mucho los labios, la boca... por eso cuando leo a cierta velocidad me cuesta pronunciar", ha trasladado la política del PP en declaraciones en 'Cuatro', recogidas por Europa Press.



Todo ello tras la polémica surgida en redes sociales por un vídeo en el que Levy intervenía en el Pleno de Cibeles y se confundía al pronunciar algunas palabras.





Todos cuando intervenimos o hablamos en público en discursos más o menos largos podemos equivocarnos, tener lapsus y corregirlo.

Que otro político quiera hacer risitas y pretender sacar rédito ridiculizando mi trabajo diario es ser un miserable carroñero. Que pase un buen día. https://t.co/L6gkPiN959 — Andrea Levy (@ALevySoler) February 25, 2021

Tras apuntar que ella acude a su trabajo "en las mejores condiciones", ha descrito de. "No hago todas esas cosas que dicen", ha zanjado.Levy ha relatado quey que "muchas noches te deja sin dormir, por un insomnio permanente, y que rebaja y reduce la calidad de vida".Le, "tras pasar por muchos médicos". "No daban en por qué tenía ese dolor, paralizante, con días en los que no te puedes levantar de la cama; hay días que rabio de dolor y salir de casa cada día es un reto", ha concluido.