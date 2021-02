Urkullu encabeza el listado de condolencias por la muerte de Xabier Agirre

"La vida de Xabier Agirre ha estado marcada por el compromiso con su familia, la sociedad alavesa y el pueblo vasco. Demostró siempre cercanía y compromiso en su defensa de la cultura, la identidad, los Derechos Históricos de Araba y Euskadi". El lehendakari, Iñigo Urkullu, dedicaba estas palabras en su perfil de Twitter al que fuera diputado general de Araba y presidente del Araba Buru Batzar del PNV, Xabier Agirre, fallecido el sábado a los 69 años.



"Demostró siempre cercanía y compromiso en su defensa de la cultura, la identidad, los Derechos Históricos de Araba y Euskadi", continuaba Urkullu. "Le recordaremos siempre con su sonrisa eterna y talante abierto. Hombre íntegro, humano, comprometido y cercano. Xabier abertzale, arabazale eta jeltzale paregabea, beti bihotzean! Goian bego!", añadió.

Fueron muchos, particularmente del mundo de la política, quienes quisieron expresar su pésame ante el fallecimiento del político alavés. La familia jeltzale se sumó al recuerdo y homenaje a Agirre. "Se me agolpan los recuerdos y me faltan las palabras. Comprometido con nuestro país desde joven, alavés hasta la médula, ha sido un referente ético en la política vasca. Goian bego Ahaldun Nagusia", escribió en su perfil Ramiro González, diputado general de Araba. También el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, se unió al homenaje. "Los primeros pasos en política los di con Xabier. Alavés y aber-tzale entusiasta. Una buena persona. Siempre me ayudó. En política municipal vivimos momentos cruciales, como el de junio de 2015. Descansa en Paz, Xabier", aseveró.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, también dejó su despedida a Agirre: "Fino patriota y jeltzale, hombre trabajador y buen amigo". La teniente de diputado general de Araba y diputada de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico, Pilar García de Salazar, se unió a las condolencias: "Xabier, para muchos de nosotros/as has sido el ejemplo a seguir, el faro que ha guiado nuestra militancia en el Partido y nuestro compromiso con Euskadi. Que nuestra fuerza y cariño te hagan compañía en el viaje que emprendes. Ez adiorik Xabier egun handira arte!".

También dirigentes de otros partidos ofrecieron su pésame por el fallecimiento del político jeltzale. Caso de Cristina González, secretaria general de PSE alavés y diputada foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral: "Tuve la ocasión de conocerle y compartir trabajo en la política y las instituciones alavesas. Una triste noticia. Mis condolencias a su familia y a @eajpnvaraba". La secretaria general del PSE y vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, escribió: "Una dolorosa pérdida, un abrazo para su familia más cercana y para su familia política".

"Un enorme abrazo para la familia y amigos de Xabier Aguirre! Una buena persona y un diputado general de principios. De esa gente que cuando se va te da un vuelco el corazón", se sumó también el exalcalde de Gasteiz Patxi Lazcoz. "Coincidimos en la legislatura en distintas responsabilidades, y desde diferentes ideas, pero fue un placer haber trabajado juntos por Vitoria-Gasteiz y Araba", se unió otro exconcejal socialista, José Manuel Bully.

Desde EH Bildu, Arnaldo Otegi también expresó sus condolencias en sus redes sociales: "Hice una buena relación con él en los tiempos de Lizarra-Garazi. ¡Un abrazo a los familiares y a toda la familia jeltzale!". "Hay noticias que, más allá de las trincheras que cada uno ocupe, duelen y esta, porque le traté, le conocí y compartí momentos con él, me duele mucho. Agur eta ohore Xabier!", se despidió Oskar Matute, diputado de EH Bildu en el Congreso. También se unió a las condolencias Kike Fernandez de Pinedo, portavoz de esta misma formación en las Juntas alavesas, al igual que Eva Blanco, secretaria general de EA, Rafa Larreina, exparlamentario vasco de EA, o Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno vasco.

Desde las filas populares también se sumaron pésames como el del presidente del PP de la CAV, Carlos Iturgaiz, el del parlamentario vasco Carmelo Barrio o el del presidente del PP alavés y portavoz popular en las Juntas de ese territorio, Iñaki Oyarzábal: "Siento mucho el fallecimiento de Xabier Aguirre, ex diputado general de Araba. Un abrazo muy fuerte a su familia y a sus compañeros. Descanse en paz".

Arantxa Abecia, de Elkarrekin Araba, expresó asimismo sus condolencias en redes sociales ante el fallecimiento de Xabier Agirre.

También las Juntas Generales de Araba o la Catedral Santa María, de cuya Fundación fue presidente durante su periodo como diputado general, dejaron su pésame: "Fue presidente de la Fundación y no olvidaremos su cercanía y los momentos que compartimos con él. Un abrazo a familiares, amig@s y compañer@s. Goian bego".