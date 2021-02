Aragonès suscribe el veto al PSC firmado por todo el soberanismo

"ERC tiene palabra". Así acalló ayer Pere Aragonès las dudas trasladadas por la candidata de Junts, Laura Borràs, sobre si él en persona suscribe el manifiesto firmado por todas las fuerzas independentistas en el que se comprometen a vetar al PSC de cara a conformar gobierno "y sea cual sea la correlación de fuerzas". El documento está firmado por todos los presidenciables de JxCat, CUP, PDeCAT –y la extraparlamentaria Primàries–, pero en el caso de Esquerra lleva la rúbrica del jefe de filas en el Parlament, Sergi Sabrià. "ERC aquello que dice es aquello que hace. ERC no dice una cosa diferente en campaña electoral que después. Lo que hemos hecho es poner por escrito, porque así nos lo ha pedido un colectivo de ciudadanos de este país –en referencia a Catalans per la Independència–, lo que hemos dicho en campaña", verbalizó el vicepresident del Govern. "No tengo ningún problema en firmarlo. Nuestra palabra es nuestra palabra, nuestro compromiso es definitivo", zanjó, e insistió en que tampoco aceptaría los votos del PSC, ya sea a favor o una abstención, para ser investido, ya que "los apoyos nunca son gratis".

Previamente, Borràs había señalado que no era ella "quien tiene que decir qué tiene que hacer cada uno, todo el mundo sabrá si su firma tiene o no credibilidad, por qué no se firman cosas en primera persona o se delega en algún otro". Y añadió en clara alusión a Aragonès: "Yo no he delegado en ninguna otra persona, lo he hecho yo directamente". Así ratificó el compromiso de JxCat de "no apuntalar a partidos del 155 en el Estado y no lo haremos en Catalunya", dijo en referencia a los acuerdos de ERC con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez o de los Presupuestos. Por ello, propuso dar "un paso adelante y trasladar al Congreso" este compromiso de los partidos independentistas, pues es en la Cámara baja donde "se deciden la mayor parte de las políticas que afectan a la ciudadanía catalana" y donde no se debe respaldar a quienes tienen como propuestas para Catalunya la "represión". En este sentido, el líder de ERC le replicó que "frecuentemente Junts se equivoca de adversario". "Lo que no haremos en ningún caso es que esta defensa de los ciudadanos de Catalunya en el Congreso se tenga que dejar de hacer y abramos las puertas a la derecha o a la extrema derecha", precisó Aragonès.

El protagonista indirecto de este manifiesto, el socialista Illa, calificó este acuerdo contra el PSC como "la foto de Colón del independentismo", comparándola con el abrazo que en su momento se dieron PP, C's y Vox contra el Gobierno de Sánchez. "Es un episodio más de la bronca y la confrontación", dijo el socialista en la Cope. "Es la perpetuación de la confrontación, el odio, la división, de la decadencia en Catalunya". Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, cree que ese consenso puede acabar siendo "papel mojado" tras los comicios. "En campaña electoral se firman muchos papeles y después...", precisó el líder de Podemos. "ERC quiere gobernar con Junts. Sus razones tendrá, pero ha dado un empujón enorme a En Comú Podem".