14-F: los resultados se podrán conocer la noche electoral

Todo apunta a que los resultados de los comicios en Catalunya se podrán conocer la misma noche del 14-F. El director de procesos electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, aclaró el lunes que su departamento calcula que el 98,99% de las mesas se podrán constituir "sin problemas", una aclaración que llegó después de que él mismo asegurara que el Govern podría no hacer público el escrutinio esa jornada de haber un alto porcentaje de mesas que no se pudieran formar. La decisión última se tomará conjuntamente con la Junta Electoral Central y los diferentes partidos de existir un volumen importante que tengan que conformarse el lunes o martes con la intención de evitar un "voto más táctico" si ya se sabe el resultado provisional de las urnas.

El director de procesos electorales tuvo que salir al paso después de que el candidato del PSC, Salvador Illa, aprovechara la disyuntiva para arremeter contra el Govern. "Basta ya de generar dudas" sobre las elecciones, criticó el socialista, que instó a que se permita que "la jornada transcurra con total normalidad". El ministro de Sanidad recordó en RNE que "se han celebrado elecciones en Estados Unidos y en todas partes del mundo y han funcionado correctamente". Illa insistió en que son "elecciones seguras", tanto como lo es "ir a trabajar, al colegio, a un restaurante o a tomar café". Sobre la elevada cifra de electores que ha rechazado acudir a la mesa electoral tras haber sido llamados, el socialista remarcó que "puede haber gente que tenga razones justificadas para pedir no formar parte de mesas" y que para eso está la Junta Electoral Central. "Pero, ¿cómo no va a haber catalanes con salud y condiciones para atender las mesas?", se preguntó Illa. Y sacó el tono menos conciliador para advertir de las posibles consecuencias a los ciudadanos que no cumplan con su deber constitucional: "La desobediencia no lleva a nada bueno y están previstas las sanciones".

El número de alegaciones de los miembros de las mesas para que se les exima de esta obligación ronda las 24.000, es decir, un 30% aproximadamente. El dispositivo policial contará con unos 10.200 mossos d'Esquadra y unos 4.000 policías locales, lo que supone unos 3.200 policías más que en las anteriores elecciones autonómicas, y habrá una patrulla fija en cada colegio electoral.