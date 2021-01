Irujo redobla el perfil europeísta en el Gobierno de Nafarroa

El director general de Acción Exterior del Gobierno de Nafarroa, Mikel Irujo, tomará posesión la próxima semana (miércoles o jueves) como consejero de Desarrollo Económico en sustitución de Manu Ayerdi, que el pasado viernes dimitió como consecuencia de la querella impuesta por UPN en el Tribunal Supremo. Ambos mantuvieron una primera conversación ayer, aunque será en los próximos días cuando gestionen un relevo que se pretende hacer de la manera más ordenada posible.

No se esperan grandes cambios en el departamento, más allá de la impronta personal que pueda dar el nuevo consejero con un perfil propio y diferente al de Ayerdi. Ambos, no obstante, mantienen una buena relación, comparten partido y han colaborado desde sus respectivas responsabilidades, desarrollo económico y política europea, durante los últimos seis años. Así que no se esperan mayores dificultades. Se trata en definitiva de una apuesta continuista dentro de un departamento que seguirá gestionado por Geroa Bai, con un consejero nuevamente del PNV. Es un área clave del Gobierno, que con Irujo refuerza ahora su perfil europeísta en un momento además en el que todas las fichas de la recuperación económica están puestas en el número de la Unión Europea.

No hay política económica que no pase hoy por la UE. Si en la crisis anterior fue el origen del problema, con las políticas de austeridad y control presupuestario, Europa se convierte hoy en la gran esperanza gracias a una política expansiva de gasto público que pretende hacer "de la necesidad virtud". "La UE ha hecho algo que se le demandó mucho en la crisis anterior: dar una respuesta a una situación excepcional, y lo ha hecho de forma clara y contundente", relataba recientemente en este mismo periódico el propio Irujo, que considera que la Comisión Europea "ha sido muy inteligente" con la apuesta por los fondos. "Sabe que Europa se está quedando atrás en aspectos como la digitalización. Así que ha hecho de la necesidad virtud con una inversión nunca vista antes, y que además nos convierte en el continente verde por excelencia", celebra el nuevo consejero.

Es el principal mercado comercial de Nafarroa, sede legislativa de gran parte de la normativa económica y medioambiental y fuente financiera cada vez más importante de las administraciones públicas. Un contexto que adquiere mayor importancia ahora con los fondos europeos para la reconstrucción económica.

El legado de ayerdi

Es el principal reto que asume ahora Irujo al frente del Departamento de Desarrollo Económico, a quien le va a tocar gestionar buena parte de los fondos que van a llegar de Europa. Unos, en forma de inversión pública; y otros, como inyecciones directas a las empresas que el Ejecutivo foral debe ayudar a tramitar. Su experiencia en la compleja maquinaria administrativa que es la Unión Europea es uno de sus principales activos.

El nuevo consejero va a encontrar en cualquier caso un departamento ordenado y con un rumbo claro y estable. Tras la improvisación con la que hubo que gestionar la anterior crisis económica, los últimos años han servido para analizar y concretar estrategias de actuación a medio plazo, muchas de las cuales se encuentran ya en marcha. Es el caso de la Estrategia de Especialización Inteligente S3, que ha determinado las áreas de actuación económica prioritarias. O del Polo de la Innovación, que busca la transformación digital de la industria. Ayerdi ha sabido crear un clima de entendimiento entre el ámbito público y el privado para fijar estrategias conjuntas y colaborar en su desarrollo. Una cogobernanza con la que ha querido dar estabilidad a cada uno de los pasos y garantizar su continuidad más allá de la coyuntura de cada momento.