Manu Ayerdi: "Esta situación no era buena para la estabilidad que Navarra necesita"

El consejero de Desarrollo Sostenible, Manu Ayerdi, ha presentado su dimisión a la presidenta María Chivite para acabar con una situación que "no es buena para la estabilidad que Navarra necesita en este momento tan complejo". Así lo ha avanzado el propio consejero pasado el mediodía, donde ha lamentado la "obsesión patológica" de UPN en este tema.



Visiblemente emocionado, y arropado por el vicepresidente José Mari Aierdi, las directoras generales Yolanda Blanco y Maitena Ezkutari, y algunos dirigentes del PNV, ha defendido su situación procesal. En ese sentido, ha recordado que sus abogados han pedido una aclaración al Supremo, y que este todavía no se ha posicionado.



La mezquindad política de UPN se lleva por delante, momentáneamente, a una persona capaz y entregada al servicio público, Manu Ayerdi. Toda nuestra solidaridad y apoyo hacia él. Sentimos como propia la injusticia que se está cometiendo.https://t.co/Yy2FKm1yvf — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) January 29, 2021

No obstante, y ante la situación "política y mediática creada", ha optado por dejar el Gobierno. "He llegado al convencimiento de queni para mí ni para mi entorno, ni para la estabilidad institucional que Navarra necesita en este momento tan complejo", ha argumentado Ayerdi.El ya exconsejero ha defendido además su labor en el Gobierno, donde "siempre" ha actuado. Por eso ha criticado la actitud de UPN, que ha presentado una querella por "prevaricación" y "malversación" en el Supremo para forzar su dimisión. "Es una a, y estoy totalmente tranquilo respecto al fondo de la cuestión", ha apuntado Ayerdi, que ha calificado de "obsesión patológica" la, algo que "no habla nada bien de una fuerza política que aspira a liderar la Navarra del futuro".En su intervención, Ayerdi ha tenido palabras de agradecimiento por elpara todas las personas del departamento de Desarrollo Económico y organizaciones públicas y privadas con las que ha colaborado en estos cinco años y medio.También ha dado su agradecimiento a las personas de su gabinete, a las presidentas Uxue Barkos y María Chivite, a los miembros de ambos gobiernos, a Geroa Bai y a PNV. Especialmente ha tenido palabras de recuerdo para su familia y amigos, "en especial Silvia y Markel, que han sufrido en primera persona lasdurante todo este tiempo".En un momento de emoción, Ayerdi ha deseado ", también a quien le sustituirá al frente del departamento.Según ha expuesto, "en estos cinco años y medio en el Gobierno me he dedicado con toda mi energía y capacidades a tratar de mejorar el presente y futuro de Navarra". " Ha sido un honor poder hacerlo", ha manifestado, para agregar que "la buena política es más necesaria que nunca".Manu Ayerdi ha señalado que hoy se cierre una etapa para él pero "la vida sigue". " Ahora me toca pensar y decidir qué nueva etapa quiero emprender, estoy seguro de que hay personas que están pasando situaciones más complicadas que la mía y están siendo capaces de mirar al futuro y afrontarlo con energía e ilusión; esa será también mi hoja de ruta".