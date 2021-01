El Govern rectifica sus planes de promover la presencia en mítines

La propuesta del Govern de facilitar la participación de los ciudadanos en los mítines electorales durante la campaña que comienza esta medianoche ha tenido un recorrido muy corto, de apenas 24 horas. Tras el aluvión de críticas recibidas por tratar de flexibilizar las restricciones por la pandemia para conjugar los derechos a la salud y a la participación política, la Generalitat pedirá este jueves mismo al conjunto de partidos un pacto de cara a "limitar los mítines para que la gente que asista sea del municipio, y que el resto se conecte virtualmente".

Así lo planteará el president en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès, a los grupos en una reunión de la mesa de partidos convocada pocas horas antes del inicio oficial de la campaña, en la que se abordará si se tiene que permitir que los ciudadanos rompan el confinamiento municipal para asistir a actos políticos. Desde que la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, afirmó el martes que "el derecho a la participación política es un derecho fundamental y, por eso, estará permitida esta movilidad para poder asistir a un mitin", la movilización de los partidos en favor de una campaña con una participación presencial limitada de sus militantes y simpatizantes ha sido una constante.

Tanto es así que los propios partidos que forman el Govern, ERC y JxCat, fueron los primeros en lanzar mensajes en este sentido. Sergi Sabrià (ERC) subrayó en Twitter que "reducir la movilidad y el respeto al confinamiento son claves para reducir la curva y evitar contagios" y añadió que Esquerra retransmitirá on line todos los actos de campaña para la gente que no viva en el municipio. Mientras, Junts per Catalunya emitió un comunicado en el que recomendó a los ciudadanos asistir solo a los mítines y actos electorales que se celebren en sus localidades.

Muy crítico se mostró el PSC, que denunció a través de Twitter la "irresponsabilidad" del Govern, que "no ayuda a mejorar la situación sanitaria en Catalunya". La formación socialista adelantó además que su candidato a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, hará una campaña "100% digital", con actos sin público y en los que el aforo se limitará a unas 15 o 20 personas, a las que se invitará previamente en función del tema que se aborde y que, principalmente, serán miembros de la propia candidatura.

El candidato de Ciutadans, Carlos Carrizosa, aseguró que la campaña del partido naranja para las elecciones del 14-F será asimismo totalmente digital y recomendó a la ciudadanía que no se desplace a otros municipios para acudir a mítines de otras formaciones, con el objetivo de preservar la salud pública. En la misma línea, el número dos de los comunes a las elecciones catalanas, Joan Carles Gallego, dijo que su formación pedirá al resto de partidos políticos en la reunión de hoy que renuncien a hacer mítines presenciales en la campaña: "No tiene sentido".

La CUP propuso una campaña en la que reduce "al mínimo" los actos presenciales para ajustarse así a las restricciones y medidas de prevención sanitarias. En su acto de presentación, la candidata y jefa de campaña de la CUP, Maria Rovira, explicó que, de cara a las dos próximas semanas, se ha "priorizado la salud y se han sustituido la mayoría de actos públicos por telemáticos".

El candidato del PPC a la Generalitat, Alejandro Fernández, pidió por último la dimisión de Budó por haber generado "confusión y alarma" y no haberse leído los protocolos acordados por los partidos, que según dijo prohíben "de manera expresa" salir del municipio para participar en actos políticos.

Más allá del ámbito político, médicos y científicos expresaron su indignación ante la posibilidad de que los ciudadanos puedan romper el confinamiento municipal para asistir a mítines electorales, un enfado que expresaron en las redes sociales. "A nivel global hemos alcanzado los 100 millones de casos, hemos superado los dos millones de muertes, en Catalunya 529 muertos en los últimos siete días, casi 700 UCI ocupadas... Los partidos tendrían que reinventar las campañas electorales", pidió el biofísico Daniel López Codina, investigador del equipo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOSMC) de la UPC.

Actos culturales



No solo eso, ya que el mundo de la cultura afeó al Ejecutivo catalán que amagara con permitir la movilidad para ir a actos políticos y no a actos culturales. "Se tendría que poder hacer lo mismo para ir al teatro y garantizar el derecho a la cultura, que es un bien esencial", defendió la Asociación de Actores y Directores de Catalunya.