Andoni Ortuzar: "No podemos entrar en una caza de brujas"

Andoni Ortuzar ha alabado las explicaciones que ha ofrecido en sede parlamentaria la consejera de Salud sobre las vacunaciones irregulares y ha pedido "mirar hacia delante". Entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, el presidente del EBB del PNV ha reiterado que este comportamiento no es compatible con un cargo público, pero que una vez se ha actuado con transparencia se debe pasar página.

"Fíjese que fácil sería meterme con los sindicalistas, pero no lo voy a hacer. No puede ser que veamos la paja en el ojo ajeno y que no veamos la viga en el nuestro", ha dicho Ortuzar.

Además, el máximo responsable del PNV ha añadido que la dirección del PNV no puede actuar de oficio contra los ex directores de Basurto y Santa Marina, pero ha aclarado que "no ocuparán más cargos públicos".

INCIDENTES POR LAS RESTRICCIONES



Ortuzar ha vuelto a condenar los altercados que se han vivido en los últimos días en varias localidades vascas. Ha lamentado que los representantes de "dos formaciones vascas" hayan cargado contra la Ertzaintza en lugar de condenarlos.

"La Ertzaintza debe actuar, y por mucho que la gente esté frustrada no tiene que ir con los bolsillos llenos de piedras a hacer botellón. Hay gente que busca líos, y otros que les dan coartada. Sería muy grave que en pleno 2021 alguien legitimara la mozkorra borroka. Esas conductas tienen que ser gravemente reprobadas por los que tienen ascendente político sobre los responsables".