"El Gobierno español no toma medidas contra el virus por las catalanas"

Koldo Martínez ha calificado como "muy preocupante" la evolución de la pandemia. En Euskadi Hoy de Onda Vasca, el senador autonómico de Geroa Bai ha dicho creer que en esta situación se debe apostar por reducir la movilidad, por aumentar los test y por agilizar la vacunación. Martínez ha asegurado que tiene "la sensación de que el Gobierno de Madrid no está tomando medidas necesarias para frenar la propagación del virus, para no intervenir en las elecciones catalanas".

El senador considera que los responsables políticos no deberían crear falsas expectativas con la vacunación. "No llegaremos a la vacunación esperada a no ser que las farmacéuticas inunden el mercado de dosis, por lo que no es realista decir que a finales de junio estará vacunada el 70 % de la población".

Martínez ha dicho que la vacunación está siendo decepcionante y ha abogado por "castigar a los que se salten la fila".

DIMISIÓN DEL MINISTRO DE SANIDAD

Martínez considera un "horror e inaceptable" que en medio de la tercera ola, el ministro responsable de Sanidad dimita para presentarse a unas elecciones. "Es utilizar la política de la manera partidista más deplorable". El senador ha calificado como "cambio de cromos" el nombramiento de Miquel Iceta, y cree que Carolina Darias tendrá que ser muy dialogante y tomar decisiones basadas en criterios científicos al frente del Ministerio de Sanidad.