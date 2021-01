El PP quiere que la 'comisión Kitchen' sea tras las catalanas

El PP ha pedido retrasar los trabajos de la comisión de investigación sobre el caso Kitchen hasta después de las elecciones de Catalunya para que no interfieran en la intención de voto, y ha solicitado además un informe a la Audiencia Nacional y a los servicios jurídicos del Congreso sobre este órgano. El PP reclamó ayer además que los trabajos de la comisión no sean públicos cuando el compareciente esté investigado en el caso de la Audiencia Nacional sobre la presunta operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas, lo que afectaría al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La comisión de investigación sobre Kitchen se reúne el viernes en el Congreso para decidir su forma de proceder, y ayer los grupos presentaron sus propuestas para fijar un plan de trabajo y, en algunos casos, el listado de comparecientes que propondrán citar.

Por su parte, ERC quiere que la comisión del Congreso cite al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; a su sucesor en el PP, Pablo Casado, y a la que fuera su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Pero también solicita el testimonio de los expresidentes José María Aznar y Felipe González y de todos los ministros del Interior desde 1982, lo que serviría para revisar todas las actividades de este departamento en las últimas cuatro décadas, incluido el terrorismo de Estado de los GAL.

Vox ha decidido centrar su primera tanda de peticiciones de comparecencia en los mandos policiales implicados en la trama para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, empezando por el excomisario José Manuel Villarejo. Podemos, por su parte, se centra en Casado y ya no ve urgente que acuda Villarejo porque cree que no es creíble. Ciudadanos ha incluido a Rajoy. Asimismo, pide que desfilen la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, para que expliquen sus relaciones con Villarejo. El PNV cita a Villarejo y García Castaño.