Bilbao suspende el Carnaval y trabaja para celebrar una Aste Nagusia "alternativa"

El alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto ha adelantado que la comisión de fiestas va a comunicar en breve que el Carnaval se suspende en Bilbao debido a la situación epidemiológica actual. Además, el alcalde también ha avanzado que se está trabajando para poder celebrar una Aste Nagusia "alternativa".

"Tenemos que pensar en un plan B. Estamos viendo si podemos tener un Aste Nagusia diferente, celebrando, al menos, algunos de los eventos porque esperamos estar en mejor situación en ese momento".

Entrevista a Juan Mari Aburto en Onda Vasca



CESES DE MAIZ Y SABAS



Por otra parte, Aburto ha lamentado que los directores de los hospitales de Santa Marina y Basurto, José Luis Sabas y Eduardo Maiz, se hayan vacunado contra el coronavirus sin pertenecer a los grupos prioritarios. En Euskadi Hoy de Onda Vasca, el alcalde de Bilbao ha calificado la noticia como "un mazazo" y ha añadido que "las personas en puestos de responsabilidad deben cumplir y dar ejemplo".

Aburto no se ha mostrado sorprendido por el hecho de que Bilbao haya entrado en zona roja, y ha dicho comprender que el Gobierno vasco decrete nuevas restricciones para intentar frenar la propagación del virus. El primer edil ha añadido que el objetivo ahora es lograr que Bilbao abandone la zona de máximo riesgo lo antes posible.

"Las restricciones no gustan a nadie, pero lo importante es paliar la propagación. Ojalá la hostelería no tuviera que cerrar y el comercio no tuviera que disminuir su actividad. Pero si es necesario hay que hacerlo, y lo que ahora toca es ayudarles". Por lo que el alcalde ha anunciado que el consistorio va a comenzar a estudiar nuevas ayudas indirectas y directas para los sectores más afectados, incluido el turístico.