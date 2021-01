Susana Díaz reta a quienes le piden que imite a Iceta

BILBAO – Susana Díaz no se marcará un Iceta. La secretaria general del PSOE andaluz se presentará a las primarias para seguir liderando el partido y encabezar después la candidatura socialista en las autonómicas, y advirtió: "Esto no va de que se impida que nadie se presente". "Lo he dicho con claridad, he mostrado desde el principio y lo mantengo que cuando se convoque el congreso, evidentemente, voy a presentar mi candidatura a la Secretaría General", avisó la expresidenta de la Junta después de que le resultara "desconcertante" escuchar hace unos días al vicepresidente primero del Congreso y secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pedir que "renuncie" haciendo la "comparación" con el líder del PSC.

Díaz recordó que Iceta "sigue siendo secretario general del PSC y sus resultados electorales no son los de Andalucía, donde yo me he presentado dos veces y ganamos a mucha distancia del resto de partidos". De paso también mandó un recado al ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ve "normal" el debate interno abierto en el PSOE andaluz sobre la continuidad de su líder argumentando que el partido debe "rearmarse" para conseguir de nuevo la confianza de los ciudadanos.

Hasta tres veces repitió Díaz que a partir de este momento da por "zanjado" el asunto hasta que se convoque el congreso: "No voy a perder ni un minuto, me debo a más de un millón de votantes, ya saben cual es mi posición e imagino que el candidato o candidata de los críticos lo dirán, y los militantes decidirán libremente". La corriente crítica Hacer más PSOE solicitó a Ábalos que se establezca un calendario "excepcional" para el proceso congresual del partido en Andalucía, en el que las primarias se celebren antes del verano, con el fin de evitar "el ambiente de crispación interna".

Preguntada por si recibió el apoyo del ministro en su cita con él, Díaz se limitó a señalar que son "los militantes los que decidirán cuando llegue el momento", por lo que instó a respetar al proceso de primarias. Y por si surgen nuevamente las dudas, apuntó que Pedro Sánchez cuenta con todo su "apoyo, lealtad y colaboración" como ella lo tiene de él. "La gente no espera que estemos mirándonos el ombligo", zanjó.